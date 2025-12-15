°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿Èþ¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ä¡ØÎÞ¤Î½÷²¦¡Ù¥¤¡¦¥¸¥å¥Ó¥ó¡¢¥¼¥Ö¥éÊÁ¤Î¥¹¥¤¥à¥¦¥§¥¢»Ñ¤Ç¤âÀ¶Á¿¤ÊÊ·°Ïµ¤¡ÚPHOTO¡Û
½÷Í¥¥¤¡¦¥¸¥å¥Ó¥ó¤¬¥×¡¼¥ë¤Ç¸«¤»¤¿Èþ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¡¦¥¸¥å¥Ó¥ó¡¢Èþ¥¹¥¿¥¤¥ë
¥¤¡¦¥¸¥å¥Ó¥ó¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö»ä¤ÎÍ§¤À¤Á¤Ï¡ÈÄ«¿©¤ÏÀäÂÐÇÉ¡É¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò½ñ¤¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Î¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¥¤¡¦¥¸¥å¥Ó¥ó¤Î¶á¶·¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£½ÉÇñÀè¤ÎÂç¤¤ÊÁë¤«¤é¹¤¬¤ëÈþ¤·¤¤·Ê¿§¤ä¡¢¿²µ¯¤¤Ç¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ë¤¤¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¥×¡¼¥ë¤Ç»£¤Ã¤¿°ìËç¤¬»ëÀþ¤ò°ú¤¤Ä¤±¤¿¡£¥¹¥¤¥à¥¦¥§¥¢¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥¤¡¦¥¸¥å¥Ó¥ó¤Ï¿åÍ·¤Ó¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸å¤í»Ñ¤Î¤ß¤Î¥«¥Ã¥È¤Ê¤¬¤é¡¢¥¤¡¦¥¸¥å¥Ó¥óÆÃÍ¤ÎÀ¶Á¿¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Èþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬»ëÀþ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¤¡¦¥¸¥å¥Ó¥ó¤ÏÍèÇ¯1·î5Æü¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¿·¥É¥é¥Þ¡Ø¥¹¥×¥ê¥ó¥°¡¦¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡Ù¡Ê¸¶Âê¡¢tvN¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£¿´¤Ë½ý¤òÉé¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÅÄ¼ËÄ®¤ËÉëÇ¤¤·¤Æ¤¤¿¹â¹»¶µ»Õ¥æ¥ó¡¦¥Ü¥à¤ò±é¤¸¡¢½ã°¦¤ò¶»¤ËÈë¤á¤¿Ç®·ì¤ÊÅÄ¼Ë¤ÎÀÄÇ¯¥½¥ó¡¦¥¸¥§¥®¥å¡Ê±é¼Ô¥¢¥ó¡¦¥Ü¥Ò¥ç¥ó¡Ë¤È¥í¥Þ¥ó¥¹¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¡Ø¥¹¥×¥ê¥ó¥°¡¦¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼¡Ù¤ÏAmazon¥×¥é¥¤¥à¡¦¥Ó¥Ç¥ª¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡þ¥¤¡¦¥¸¥å¥Ó¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1989Ç¯9·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£DSP¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÎý½¬À¸¤Ç¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×RAINBOW¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ÁÈ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬²¿ÅÙ¤âÃÙ¤ì¤Æ½êÂ°»öÌ³½ê¤òÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£2008Ç¯¡¢SS501¤ÎMV¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¹¹ð¤äMV¤Ë½Ð±é¤·¡¢2017Ç¯¤Î¡Ø¼ªÂÇ¤Á¡Á°¦¤Î¸ÀÍÕ¡Á¡Ù¤Ç¥É¥é¥Þ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡ØÎø°¦ÂÎ¼Á¡Á30ºÐ¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¡Ù¡ØÀèÇÚ¡¢¤½¤Î¸ý¹ÈÅÉ¤é¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼ÊÛ¸î»Î¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÆÃ¤Ë¡Ø¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥Ï¥¦¥¹¡¦¥³¥ê¥¢¡§Åý°ìÄÌ²ß¤òÃ¥¤¨¡Ù¤Ç¤ÎÂÎÅö¤¿¤ê±éµ»¤Ç°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¡£2024Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÎÞ¤Î½÷²¦¡Ù¤Ç¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë½÷Í¥¤Ë¡£