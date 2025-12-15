ちいかわベーカリーで楽しむクリスマス♡限定パン&冬メニューが勢ぞろい

街がきらめくホリデーシーズンに、ちいかわベーカリーから心躍るクリスマスメニューが登場しました。人気キャラクターの「ちいかわ」「ハチワレ」「うさぎ」がサンタ仕様のパンになってお目見え♡さらに冬限定のホットドリンクやラテアート、特典付きの紅茶缶やジャムなど、ギフトにも自分へのご褒美にもぴったりなアイテムが勢ぞろい。目にも楽しく、味わって幸せになれる特別なラインアップをご紹介します。

クリスマス限定パンでほっこり気分に

ちいかわたちがサンタ姿で登場する「クリスマス限定パン」は、この季節だけの特別な味わい。「ちいかわパン（サンタ）」は優しい風味のきのこシチュー入り。

「ハチワレパン（サンタ）」はいちごミルクの甘さが広がり、「うさぎパン（サンタ）」はコクのあるチーズクリーム入りで、それぞれ異なるおいしさを楽しめます。

可愛い見た目と満足感のある味わいで、手土産にも喜ばれそうです。

ちいかわパン（サンタ）

©nagano

価格：税込650円

ハチワレパン（サンタ）

©nagano

価格：税込650円

うさぎパン（サンタ）

©nagano

価格：税込650円

紀ノ国屋で楽しむ冬のワイン時間♡おうちワインパーティ特集

ラテアートや冬限定メニューも登場♪

©nagano

店内では、ちいかわベーカリーのロゴ入りカップで提供されるホットドリンクも冬気分を盛り上げてくれます。

©nagano

カフェラテや抹茶ラテにはオリジナルラテアートが付き、好きな絵柄を選べるのも嬉しいポイント♡

©nagano

©nagano

さらに期間限定のホットチョコレートやクラムチャウダーなど、寒い日にぴったりなメニューもラインアップ。

©nagano

©nagano

ジャム3種や紅茶缶など、贈り物にしたくなるアイテムも多数登場しています。

＜ラインナップ＞

ホットコーヒー税込590円

ホットティー税込590円

ホットカフェラテ税込690円※ラテアート付き

ホット抹茶ラテ税込720円※ラテアート付き

ホットチョコレート税込790円※期間限定11/28～12/28

クラムチャウダー税込790円※期間限定11/28～12/28

ジャム（ちいかわのいちごバター）税込950円

ジャム（ハチワレのブルーベリーバター）税込950円

ジャム（うさぎのさつまいもバター）税込950円

紅茶缶（アッサムティー）税込2400円

紅茶缶（セイロンティー）税込2400円

特典も豪華！クリスマス気分をさらにアップ

©nagano

ドリンクには「オリジナルクリスマスコースター（全3種）」がランダムで1枚付属。さらに11/28～12/28の期間中、3300円購入ごとに「オーナメント風ステッカー（全3種）」をランダムでプレゼント。

ちいかわファンにはたまらない特典が充実しており、集める楽しさも広がります。限定パンと合わせて、特別な冬の思い出作りが叶います。

今年の冬は“ちいかわベーカリー”で心温まるひとときを

可愛いだけでなく、冬ならではのおいしさがぎゅっと詰まったちいかわベーカリーのクリスマスアイテム。

今年は特別感あふれる限定パンやホットドリンク、贈り物にぴったりのジャムや紅茶缶など、魅力的なラインアップが揃いました。

サンタ姿のちいかわたちに癒されながら、温かいメニューでほっとひと息♪大切な人と過ごす時間にも、自分だけのご褒美にもぴったりな冬限定の幸せを味わってみてください。