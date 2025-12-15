米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」がダイヤモンドバックスがメリル・ケリー投手（37）と再契約することについて報じている。契約は2年総額4000万ドル（約62.3億円）。

ケリーはKBOでプレーした後、2019年にダイヤモンドバックスでメジャーデビュー。7シーズンで62勝50敗、防御率3.74の好成績を残した。直近4シーズンのうち3度で175イニング以上を投げており、さらに2023年のワールドシリーズ進出時には防御率2.25という圧巻の投球を披露し、アリゾナのファンから強い支持を集めている。

しかし2025年のダイヤモンドバックスは主力投手の相次ぐ負傷に見舞われ、チームはトレード期限で売りに転じ、ケリーをレンジャーズへ放出。見返りとして投手プロスペクト3人を獲得した。

レンジャーズでのケリーは10先発で防御率4.23と際立った成績は残せなかったが、レンジャーズ在籍中から、オフにダイヤモンドバックスと再契約する可能性は噂されていた。エースのコービン・バーンズの復帰が後半戦にずれこむため、ケリーは開幕投手の最有力候補となる見込みだ。