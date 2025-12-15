使いやすさが抜群の多機能設計！【ジーエックストレース】のオフィスチェアがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
気分をリフレッシュしてくれる快適な座り心地!【ジーエックストレース】のオフィスチェアがAmazonに登場!
高密度ウレタンを採用したデスクチェアは、身体のラインにしっかりとフィットします。ハイバックで正しい姿勢の維持をサポートし、型崩れしにくいイス。長時間のデスクワークでも疲れにくく、理想的な座り心地が実現。360°回転、高さも約8センチ調節可能、跳ね上げ式アームレストとロッキング機能を備えた多機能チェアだ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
アームレストは跳ね上げ式でデスクの高さに気にせず、手軽にデスク下に収納可能な省スペース設計。静音ナイロンキャスターは床を傷つけず、スムーズ走行。
→【アイテム詳細を見る】
最大90度まで跳ね上げ可能なアームレストを搭載。デスクにスッキリ収納でき、コンパクトで場所を取らず、スペースを最大限有効活用できる。
通気性の良い座面、7センチ厚のボリューム座面には耐久性に優れたウレタンフォームを採用。
→【アイテム詳細を見る】
疲労軽減に役立つロッキング機能。体を前後に揺れる、デスクワークに動きを与え、心身共にリフレッシュできる。仕事の合間にちょっと息抜きをしたい時や快適な座り心地で気分をリフレッシュしよう。
気分をリフレッシュしてくれる快適な座り心地!【ジーエックストレース】のオフィスチェアがAmazonに登場!
高密度ウレタンを採用したデスクチェアは、身体のラインにしっかりとフィットします。ハイバックで正しい姿勢の維持をサポートし、型崩れしにくいイス。長時間のデスクワークでも疲れにくく、理想的な座り心地が実現。360°回転、高さも約8センチ調節可能、跳ね上げ式アームレストとロッキング機能を備えた多機能チェアだ。
→【アイテム詳細を見る】
アームレストは跳ね上げ式でデスクの高さに気にせず、手軽にデスク下に収納可能な省スペース設計。静音ナイロンキャスターは床を傷つけず、スムーズ走行。
→【アイテム詳細を見る】
最大90度まで跳ね上げ可能なアームレストを搭載。デスクにスッキリ収納でき、コンパクトで場所を取らず、スペースを最大限有効活用できる。
通気性の良い座面、7センチ厚のボリューム座面には耐久性に優れたウレタンフォームを採用。
→【アイテム詳細を見る】
疲労軽減に役立つロッキング機能。体を前後に揺れる、デスクワークに動きを与え、心身共にリフレッシュできる。仕事の合間にちょっと息抜きをしたい時や快適な座り心地で気分をリフレッシュしよう。