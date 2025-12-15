ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

カジュアルファッションの外せない王道！【チャンピオン】のパーカーがAmazonでいまお得！

90'Sの米4大スポーツスタイルをルーツとするストリートカジュアルウェア カレッジスポーツのリーディングカンパニーとして認知される一方、1980年代からはNBAなどのプロスポーツチームにもウェアを供給していた実績のあるChampionから、カジュアルなパーカーが登場だ。

アメリカ綿とポリエステルを使用。表面を高密度に編み立てることで適度なハリとコシを備え、型くずれしにくく、着こむほどに肌に馴染む裏毛素材のフーデッドスウェットシャツだ。

大きくゆとりを持たせた身幅、肩幅、袖幅に対し、着丈をやや短めにして着用時のシルエットのバランスをとった、ACTION STYLE（アクションスタイル）独自のサイジングのルーズフィットだ。

「CONE HOODIE（コーンフーディー）」と呼ばれる大型で先の尖ったフード形状が、デザインにアクセントを添える。左胸にベルベット生地とチェーン刺繍で陰影を付けた立体的なCロゴのワッペン入り。袖口の立体的なCロゴ刺繍もポイント。

生地は少し厚めで春、秋、冬と長い期間使える。