「近づきたくても近づけないお友だち」



【動画】真剣勝負！ わんこが“相棒”と全力追走

そんなコメントとともに投稿された動画が、SNSで大きな注目を集めています。映っているのは、自然豊かな一本道を走ってくるボーダー・コリーのディークスくん（3歳・男の子）。



右斜め前をじっと見つめながら、楽しそうに駆けてきます。その視線の先にあるのは……そう、自分の影！



何度も方向を変えながら影を捕まえようと夢中になっているディークスくんは、飼い主さんの前を通過したかと思うとーー



再びクルッと向きを変え、また猛ダッシュ！



飼い主さんのそばまでやって来ると…



さすがに疲れたのか、その場でひと休みし始めました



この微笑ましい“追いかけっこ”はすでに 16万再生・7500件超の“いいね” を獲得し、ほっこりする声が寄せられています。飼い主のXユーザー・A&Dさん（@AandD_bc）にお話を伺いました。



全力ダッシュ＆急ブレーキ…“追いかけっこ”の舞台裏

ーー撮影時の状況について教えてください。



「休日の朝9時ごろに散歩へ出かけました。太陽の位置がちょうどよく、畑のまわりの用水路に影がきれいに映っていて、ディークスはそれに気づくと追いかけ始めたんです。2〜3分ほどダッシュしたり、ボーダー・コリーらしく低い姿勢で距離を詰めたりしながら飽きることなく影遊びを満喫していましたね。疲れて休憩していても、影が少し動くとピクッと反応し、じっと狙いを定める姿がとても印象的でした」



ーーいつ頃から影を追いかけるようになりましたか。



「小さい頃からボーダー・コリーとしての本能が強く、動くものを追いかけるのが大好き。そのため、ライトで影を作ってそれを追いかける遊びをよくしていました」



ーーこのあと、どうなったか教えてください。



「いつもの散歩とは違うハードな運動をこなしたような疲れ具合で、帰宅後はそのまますやすや眠っていましたね」



ーーディークスくんは、どんな性格ですか。



「天然ちゃんな行動が多く、我が家ではお笑い担当のいじられキャラです。テレビに動物が映ると裏側を確認したり、一緒に右へ左へ走ったりすることもあります。変顔が得意（？）で、かっこいい写真やかわいい写真は少なめですね。我が家に来たばかりの頃も、ピコピコ鳴るおもちゃをずっと鳴らし続けたり、ボールを自分で上へ投げて遊ぶなど、驚くような遊び方をしていたのをよく覚えています。一方、トリックはすぐできるようになるお利口なところも。走ることが何より好きなおぼっちゃまです。同居犬の16歳のおじいちゃんの遊び相手もしてくれるので、とても助かっています」



夢中で影を追いかけるディークスくんの姿は、多くの人の心をわしづかみにしました。



「ズッ友」

「健気やなぁw」

「純真でかわいい」

「この子かわいぃぃぃ」

「2頭いるのかな？と思ったら影！」

「かわいすぎる！ 鏡も見せてあげたい」

「たくさん走れるからそれはそれで楽しそう」

「『黒いワンコさんじゃ？』と思ったら影か！」

「影遊びしてるんですね。なんてかわいいの！！」

「かわいいかわいいかわいいかわいいなんて愛おしいの」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）