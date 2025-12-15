老朽化した3施設を統合！ 「新たなごみ処理施設」とは

埼玉県久喜市周辺で、日常的にクルマを利用しているドライバーにとって見逃せない「道路の切り替え」や「通行止め」の情報が発表されました。

老朽化した施設の統合に伴う大規模な工事により、2026年（令和8年）初頭から道路形状が大きく変わる予定です。

【画像】どこ廃止？ ドコ開通？ 「新ルート」を画像で見る！（10枚）

現地ではどのような計画が進んでおり、具体的にいつ、どの道が変わるのでしょうか。

今回の大規模なインフラ整備の背景にあるのは、久喜市内にあるごみ処理施設の統合計画です。

現在、市内には「久喜宮代清掃センター」「菖蒲清掃センター」「八甫清掃センター」という3つの処理施設が稼働していますが、いずれも建設から長い年月が経過しています。

施設の老朽化への対応に加え、運営の効率化が喫緊の課題となっていることから、市ではこれら3カ所を1カ所に統合する計画を決定しました。

これが、現在建設に向けた取り組みが進められている「新たなごみ処理施設（新ごみ処理施設）」です。

建設予定地は、現在の「菖蒲清掃センター」の敷地を含むエリアで、東北縦貫自動車道や久喜IC、久喜白岡JCTに近い、交通の要衝ともいえる場所に位置しています。

また、単なるごみ処理施設にとどまらず、余熱を利用した施設や、「（仮称）本多静六記念市民の森・緑の公園」も一体的に整備される予定となっており、地域の新たなランドマークとしての機能も期待されています。

■要注意！ 2026年1月「道路廃止」と「新ルート」への切り替え

ドライバーにとって最も影響が大きいのは、この建設工事に伴う周辺道路の変更です。 資料によると、施設整備に合わせて周辺道路の付替え（ルート変更）が行われることになっています。

最大のポイントは、2026年（令和8年）1月13日です。

この日を境に、建設予定地を横切る形の既存道路が「廃止」となり、通行できなくなります。

その代わりとして、同日（2026年1月13日）より、備前堀川沿いに整備される「新設道路」が開通し、そちらへ迂回する形となります。

これまで直線的に抜けられていた道が使えなくなり、川沿いの新しいルートを通る必要があるため、通勤や物流でこのエリアを利用している方は、事前のルート確認が必要です。

また、これに先立ち2025年（令和7年）11月から2027年（令和9年）3月までの約1年半にわたり、関連エリアで車両通行止め規制が実施されます。

この規制区間でも歩行者の通行は可能とされていますが、クルマでの移動には制限がかかるため注意が必要です。

■2027年春の「グランドオープン」に向けたスケジュール

このプロジェクトは、数年がかりで段階的に進められます。 道路の舗装工事や電線埋設工事などが複雑に絡み合っています。

この大規模な整備事業は、数年がかりで段階的に進行します。

まず動きがあるのは2025年（令和7年）11月からです。特別高圧電線の埋設工事が始まり、これに合わせて2027年3月までの長期にわたり、対象エリアで車両通行止め規制が実施されます。なお、この規制中も歩行者の通行は可能です。

ドライバーにとって大きな転換点となるのが、前述の通り年が明けた2026年（令和8年）1月13日です。この日をもって既存の道路の一部が廃止され、備前堀川沿いに整備された新しい道路へとルートが切り替わります。

その後、2026年度中には周辺道路の舗装の打ち替えや、側溝への蓋掛けといった整備工事が進められます。

そして、施設オープンのタイミングとなる2027年（令和9年）4月には、さらなる新設道路が開通し、周辺の交通網が新たな姿となる予定です。

■地域の利便性向上へ、まずは「迂回」に協力を

今回の整備は、単なる道路工事ではなく、地域のごみ処理能力を持続させるための重要なプロジェクトです。 2027年4月の「新ごみ処理施設」「余熱利用施設」「公園」のオープンに向け、着々と準備が進められています。

工事期間中は、一時的に不便を感じる場面があるかもしれませんが、インフラ機能の維持と刷新には欠かせないプロセスといえます。

特に2026年1月の道路切り替え直後は、混乱も予想されます。該当エリアを通行予定の人は、現地の案内看板や最新の情報をこまめに確認し、安全運転を心がけましょう。