きょう15日（月）は、低気圧が急速に発達しながら北海道付近を進む予想で、北日本と北陸で大荒れとなりそうです。北海道は猛吹雪や大雪に、東北と北陸も広い範囲で暴風に警戒が必要です。関東〜九州の太平洋側は晴れる所が多いですが、全国的に北風が冷たいでしょう。そして、今週最も寒くなるのはきょう15日（月）で、週後半は寒さが緩む見込みです。週末は季節が1か月戻ったような体感となるでしょう。

■雨と雪、風の予想

きょう15日（月）の朝も、北日本を中心に暴風や猛吹雪が続く予想です。北海道に注目すると、東側の地域ほど雪も風も強く、猛吹雪となる予想です。車が埋まるような吹きだまりができて、立ち往生が発生するおそれがあります。最新の交通情報を確認するとともに、不要不急の外出は控えるようにしてください。日中は次第に、雪や風のピークは過ぎる見通しです。

■予想最大瞬間風速（きょう）

北海道・東北 35メートル

北陸 30メートル

■24時間予想降雪量（あす16日（火）朝まで・多い所）

北海道 40センチ

■きょう15日（月）の全国天気

北海道〜北陸は雪や雨でしょう。近畿北部〜山陰も昼頃まで雨や雪の降る所がありそうです。関東〜九州の太平洋側は晴れる所が多い見込みです。週末は空気を潤す雨となりましたが、再び空気が乾燥しますので、火の元・火の取り扱いや風邪の予防などにお気をつけください。関東甲信や東海の山沿いでは、にわか雨やにわか雪があるでしょう。

■きょう15日（月）の予想最高気温

北海道〜北陸では各地、日中も一桁の気温となりそうです。東京都心では13℃など、きのう14日（日）より高い所もありますが、各地北寄りの風が強く、風が冷たく感じられそうです。

【きょう15日（月）の各地の予想最高気温】

札幌 : 4℃ 釧路 :4℃

青森 : 6℃ 盛岡 :6℃

仙台 : 9℃ 新潟 :9℃

長野 : 6℃ 金沢 :9℃

名古屋:12℃ 東京 :13℃

大阪 :12℃ 岡山 :13℃

広島 :13℃ 松江 :11℃

高知 :14℃ 福岡 :11℃

鹿児島:15℃ 那覇 :21℃