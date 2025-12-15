今年結成２０周年を迎え、６年ぶりに大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」（後７時２０分）に出場することが決まったＡＫＢ４８。センターだった前田敦子（３４）の美ぼうに注目が集まっている。

前田らＯＧは、結成２０周年を記念したコンサートに出演。参加したメンバーはＳＮＳにその様子をアップしている。前田も連日投稿し、１２日の最新投稿では「#思い出」とハッシュタグをつけて動画を公開。「たかみなはいつだって私を気にしてくれて心配してくれてずっと大丈夫かって言葉をかけ続けてくれて、振り、立ち位置確認もこうやって当たり前にしてくれて2人きりで当たり前に、、ってよく見たら衣装のおまつが衣装直しに来てくれるの私全くきがついてないじゃん！ごめんよ〜。それくらいバタバタでいっぱいいっぱいだったあの日。面白かったから載せておくね」と投稿。高橋みなみと踊りや動きを確認し合う様子をアップした。

真っ白なフリフリのミニ衣装。フォロワーは「エモすぎます」「二人とも本当に可愛いです！」と感激。また「母になってるはずなのにスタイル抜群で足綺麗すぎて見入っちゃいます」「スタイルが本っ当にアイドル」「足ほっそー」「いつまでも美脚すぎて」「それより、あっちゃん足綺麗過ぎ」とスタイルの良さに改めて驚いた。

ネット上でも「スタイルどうなってんの本当に」「小顔で頭身良くてスタイル抜群なんだなあっちゃん」「前田敦子ってやっぱり最強のアイドルだよな。どんどんビジュ良くなっていくんだもん」「前田敦子のあのスタイル、本当に憧れちゃうよ」などの声が寄せられている。