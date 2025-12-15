今週の12星座占い「牡牛座（おうし座）」全体運・開運アドバイス【2025年12月15日（月）〜12月21日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年12月15日（月）〜12月21日（日）「牡牛座（おうし座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【牡牛座（おうし座）】
今週は、仕事など慌ただしくなるようですが、スケジュールを組んでしっかりおこなうことができるようです。ちょっと苦手なものは午前中に済ませるなど、自分なりに工夫すると良いでしょう。恋愛面は、2人きりになれる時間を大切にしましょう。将来のことなどをじっくり語り合ってみると、不安な気持ちも解消されるようです。
★ワンポイントアドバイス★
地域のお祭りなどに参加してみるなど、ご近所付き合いを大切にすると◎ いろんな情報が手に入りそう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
