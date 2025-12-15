俳優の黒川想矢さん（16）が14日、自身初となるカレンダーの発売を記念したお渡し会イベントに登場。出演した映画『国宝』について、オーディションと撮影期間を振り返りました。

話題の映画『国宝』で、吉沢亮さん（31）が演じる歌舞伎の道に進む主人公・喜久雄の幼少期を演じている黒川さん。

これにちなみ、イベントでは報道陣から“カレンダーに歌舞伎の写真はあるか”と聞かれると「歌舞伎のシーンは入っていないんですけども、浴衣を着ている写真があって」と回答。続けて「打ち合わせの時から“浴衣は着たいな”って。その浴衣は自分で着付けをしたんです」と明かしました。

撮影のために3着ほどの浴衣を用意してもらったそうで「僕は『国宝』の稽古の時に先生から、浴衣を1枚しかもらっていなくて。今も浴衣は1枚しか持っていないんですけど。（今回用意してもらった）浴衣を着てみて、ちょっと硬かったり、帯がカクっとしているから、ちょっと難しいなとか。いろんな浴衣があるんだなってことを知ったし、いろんな浴衣を着てみたいなって思いました」と話しました。

さらに、“映画『国宝』を、改めて振り返るとどう思うか”という質問には「オーディションを何度も何度もやった理由をたずねた時に、（監督の）李相日さんが“強くなってほしかった”っておっしゃっていた。僕は言われた時に“強さ”っていう意図が分からなかったんですけど、撮影期間を通して本当にちょっとだけ強くなれたというか。すごく幸せ。僕は本当に弱い人間なので。その“強さが何なのか”を考えつつ、来年も頑張っていきたいなというふうに思います」と語りました。