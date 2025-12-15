本日12月15日（月）24時29分〜24時54分放送 日本テレビ系でのtimelesz初レギュラー冠番組「timeleszファミリア」（「月曜プラチナイト」枠内 毎週月曜よる24時29分〜24時54分放送）。

今回は、スナックを舞台にした「タイムレスナック」第2弾。今をときめく人気者たちが、タイムレスナックで素を見せつつ「喋って、歌って、仲良くなる」時間をお届けする新感覚トークバラエティー企画。多忙な日常を忘れ、カウンター越しに人生や仕事、恋愛など、普段語られない8人のホンネや、ゲストの知られざる一面が飛び出す。

今夜のゲストは、今をときめく大人気ユニット・新しい学校のリーダーズ。“忘年会シーズンに試したい！”歌って踊る斬新ゲームにtimeleszのメンバーと共に挑戦。名曲の一部分だけを歌い、残りを身体で表現して曲名を当てるチーム対抗ゲーム「ワンワードカラオケ」や、DJ KOO考案のリズムゲーム「何でもDO DANCE」で盛り上がる！

■「LOVE」と「涙」...難題に挑むメンバーの渾身パフォーマンス

「ワンワードカラオケ」で指定されたワンワードは、曲の候補が多すぎる難題「LOVE」や「涙」。A、Bの２チームに分かれての挑戦。トップバッターの佐藤勝利が恐る恐るパフォーマンスを披露！続くBチームではSUZUKAが挑戦。SUZUKAの感情表現豊かなパフォーマンスに「すげえ！」 と思わず周囲から声が漏れる！果たして、timelesz＆新しい学校のリーダーズは難問をクリアできるのか？

■DJ KOO考案「何でもDO DANCE」でまさかの事態！

DJ KOOが考案した、TRFの「EZ DO DANCE」のリズムに乗って出された「お題」になりきって踊る「何でもDO DANCE」に挑戦！ルールは12人全員が連続で成功すればクリア。しかし、失敗した人には「ハードな罰ゲーム」が…。挑戦者が「ゴリラ」や「ゾウ」といったお題を全力で表現する中、あるメンバーがピンチに…最後まで目が離せない展開に注目！

