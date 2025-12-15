◇THE BASEBALL INTELLIGENCE 2025 supported by AHSホールディングス―トッププロの頭脳と技術を届けるドリームコーチング―（12月14日、都内）

シカゴ･カブスの今永昇太投手がトークイベントに出演し、アメリカと日本の考え方の違いについて言及しました。

「謙遜というか、『自分なんて』とか、自分を下げることで相手を上げるのは、アメリカ人の選手に全く理解されない。日本的な謙遜をしても伝わらなかった」

そのきっかけの一例としてあげたのはブルペンでど真ん中に投げてしまったときのこと。「しまった、今のはホームランだったな」と冗談で言ったことを周りにいたスタッフらが「なんでそんなこと言うんだ」と、真剣に受け取ったそう。「そこから自分を卑下するというか、（自分を）下げることによって生まれるものはないんだな、と感じて何でもポジティブに考えるようになった」と明かしました。

「雨が降ったら山や木が育つなとか、びしょ濡れでも、ちょうどこの服、洗いたかったからとか、そう変えていくことで楽しく過ごせます」と笑いを誘った今永投手でしたが、ネガティブな思考を持っていると、ポジティブ思考の人は寄ってこない、どんなつらいことがあってもポジティブに変換できれば僕は幸せ、と続けました。

今永投手が参加したのは「ドリームコーチング」のトークイベント。「ドリームコーチング」とは元プロ選手や五輪選手などからスポーツの指導を受けられる“アスリートマッチングサービス”です。