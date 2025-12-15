『べらぼう』最終回 “蔦重”横浜流星、涙と笑いの“最期” 大団円ラストをネット称賛「粋だねぇ！」「お見事！」（ネタバレあり）
横浜流星が主演を務める大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合ほか）最終回「蔦重栄華乃夢噺（つたじゅうえいがのゆめばなし）」が14日に放送され、大団円のラストを迎えると、ネット上には「粋だねぇ！」「泣き笑いだ！べらぼうめ！」「シャレが効いててお見事！」といった称賛が相次いだ。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】蔦重（横浜流星）の“最期”に立ち会う仲間たち
店を再開した蔦重（横浜）は本屋として精力的に動いていたものの、脚気の病に倒れてしまう。当時は治療が難しいといわれていた病に、てい（橋本愛）や歌麿（染谷将太）たちが心配する中、蔦重は病をおしてなじみの戯作者や絵師と作品を生み出し続ける。
そんなある日、蔦重は不思議な夢を見る。夢の中で拍子木が鳴ると、彼の目の前に巫女の姿をした九郎助稲荷（綾瀬はるか）が現れる。九郎助稲荷は蔦重に「今日の昼九つ、午の刻に迎えに来ますので」と笑顔で告げる。臨終の時を知らされた蔦重が思わず「えぇっ!?」と声を上げると、九郎助稲荷は「合図は拍子木です」と伝える。
翌日、最期を迎えるつつある蔦重のそばで、ていは涙をこぼしながら彼のこれまでの仕事を称える。そして蔦重が胸を抑えて苦しみ出すと、そこへたくさんの戯作者や絵師が駆け付ける。
町に午の刻を知らせる鐘の音が響く中、蔦重が事切れたようにていの身体にもたれかかると、そこに吉原の仲間たちも合流。一同が悲しみに暮れる中、南畝（桐谷健太）は「呼び戻すぞ」と立ち上がり、涙ながらに「俺たちは屁だーっ！」と絶叫。一同は蔦重を励ますように輪になって「屁！ 屁！ 屁！」と唱えながら踊り続けるのだった。
やがて蔦重がゆっくり目を開くと仲間たちは一転、静かになって彼を見つめる。蔦重が少しうんざりした表情で「拍子木…聞こえねえんだけど…」とつぶやき、一同が「へ？」と驚きの表情で聞き返すところで最終回が幕を下ろすと、ネット上には「粋だねぇ！粋な終わり方すぎる!!」「大河史上一番楽しい終わり方じゃない？」「泣き笑いだ！べらぼうめ！」「落語みたいな終わり方だった最高」「最後までシャレが効いててお見事！」などの反響が寄せられていた。
