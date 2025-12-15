ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢¡ÈÂçÂº·É¤Î£²¿Í¡ÉÁ°ÅÄÆØ»Ò¤ÈÂçÅçÍ¥»Ò¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÇ®ÊÛ¡õ¥¢¥¤¥É¥ëÁ´³«¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂ¿¿ô¸ø³«¡ª
¡¡¸µ£Á£Ë£Â£´£¸¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÈÄÌîÍ§Èþ¤¬¡¢¤È¤â¤Ë¡È²«¶â»þÂå¡É¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿Á°ÅÄÆØ»Ò¤È¾®ÅçÍ¥»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÄÌî¤Ï£±£´Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö£Á£Ë£Â£´£¸¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ä¤Ï¤ê¤¢¤Ã¤Á¤ã¤ó¤ÈÍ¥»Ò¡£¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡Ö£²¿Í¤ò¸«¤ë¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤¬¤é¤Ë¡Ø¤ï¡¼£Á£Ë£Â¤À¡¼¡Ù¤È¥¨¥â¤¹¤®¤ÆÎÞ½Ð¤ë¡£ÂçÂº·É¤Î£²¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æº£Æü¤Ï¸ì¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê£²¿Í¤Î²£¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤ë¡¢µ®½Å¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ê¤ï¡¼¤¤¡Ë¡×¤È¡¢¡È£³¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡ÈÄÌî¤Ï¤Þ¤ºÁ°ÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÆØ»Ò¤È¤Ï£±£´ºÐ¤Îº¢¤«¤é£±´üÀ¸¤È¤·¤Æ¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡££Á£Ë£Â¤Î¡È´é¡É¤È¤·¤Æ¾ï¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÎ©¤Á¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤â°ìÈÖÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¡£¤½¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤Ï¡¢ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ä³ëÆ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢¤É¤³¤«ñ¨¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ç¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤È°µ´¬¤Î¥ª¡¼¥é¤òÊü¤Ä¡£¤½¤ó¤ÊÆØ»Ò¤Î¶¯¤µ¤È¤·¤Ê¤ä¤«¤µ¤¬¡¢»ä¤ÏÀÎ¤«¤éÂç¹¥¤¡×¤ÈÁ°ÅÄ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¡¢¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤ÏÍ§Ã£¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤â¤Ï¤ä²ÈÂ²¤ß¤¿¤¤¤Ëµ¤¤ò»È¤ï¤º¤¤¤ì¤ëÃç¡£¡ØÍ§¤È¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤ª¸ß¤¤¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ë°ìÀ¸ÃçÎÉ¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡¼¡Ù¤Ã¤ÆºÇ¶áÆØ»Ò¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤À¤Ê¡¼¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈºÇ¶á¤ÎÁ°ÅÄ¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Öº£¤Ç¤â¸½Ìò»þÂå°Ê¾å¤Ë»Å»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ç¾ðÇ®Åª¤ÊÆØ»Ò¤òÂ¦¤Ç¤ß¤Æ¤¤¤Æ¡¡»ä¤ÎÍ§Ã£¤ÎÃæ¤Ç£±ÈÖ»Å»ö¹¥¤¤Ê¿Í¤À¤È»×¤¦¤·¡¢»ä¤â¾ï¤Ë»É·ã¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¡¡»Ò°é¤Æ¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¤È¤«Çº¤ß¤Ï¿Ô¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤â»Ù¤¨¹ç¤¨¤ëÀïÍ§¤È¤·¤Æº£¤âÊÑ¤ï¤é¤º¤¤¤ì¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ê¤Ã¡£¡×¤Èº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÂçÅç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÍ¥»Ò¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¡¢£Á£Ë£Â¿å±ËÂç²ñ¡£¡ÊÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¤¤ë¤«¤Ê¡©¡Ë¡×¤È½ñ¤»Ï¤á¡¢¡Öµ³ÇÏÀï¤Î·è¾¡¤ÇºÇ¸å¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¡¢·ë²Ì¤Ï»ä¤ÎÇÔËÌ¡Ê¾Ð¡Ë¤ª¸ß¤¤Éé¤±¤º·ù¤¤¤Ç¤¤¤¤¾¡Éé¤À¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡¡±¿Æ°¿À·Ð¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢²¿¤Ç¤â¤½¤Ä¤Ê¤¯¤³¤Ê¤¹»Ñ¤ËËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¿Í¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¿¡££Ô£å£á£í¡¡£Ë¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤«¤é¤Ï£×¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢´Ø¤ï¤ëµ¡²ñ¤âÁý¤¨¤Æ¡£¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÉ½¤Ç¤Ï¾ï¤ËÍê¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ê¤Î¤Ë¡¢Î¢¤Ç¤Ï¤ª¤Á¤ã¤é¤±¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢²Ä°¦¤¤´é¤·¤ÆÆÇÀå¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¿¤ê¾¯Ç¯¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¡¡¤Ç¤â¥á¡¼¥ë¡ÊÅö»þ¤Ï£Ì£É£Î£Å¤Ê¤«¤Ã¤¿£÷¡Ë¤¹¤ë¤ÈÍ¥¤·¤¯ÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤·¤Æ¤½¤¦¤Ê°õ¾Ý¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¿Í´ÖÌ£¤Î¤¢¤ëÇ®¤¤¿Í¡£¤¢¤È²Ä°¦¤¤³¨Ê¸»ú¤â¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ÈÂçÅç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤ê¡¢¡Ö¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢ÃË½÷Ìä¤ï¤º¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤È¡Ê¥é¥¤¥Ö¤ÎÀ¼±ç¤Û¤ÜÍ¥»Ò¤À¤Ã¤¿£÷¡Ë¥é¥¤¥Ö¤ÎÁí³ç¤ÇÁïÌÀ¤ËÅª³Î¤Ë¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤éÏÃ¤¹Í¥»Ò¡ÊÅö»þ£²£³ºÐ¡©¡Ë¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë¸¤¯¤ÆÅ·ºÍ¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Èº£²þ¤á¤Æ»×¤¦¡£¡×¤ÈÂº·É¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÄÌî¤Ï¡ÖÅö»þ¤Ï¼ã¤¯¤Æ¤¿¤À¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ËÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»ö¤ò»×¤¦¤ÈÁ´¤Æ¤Î½ÐÍè»ö¤¬°¦¤ª¤·¤¯¤ÆÂçÀÚ¤ÊÊõÊª¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¡×¤ÈÁí³ç¤·¡¢¡Ö¤â¤Ã¤Èµ²±ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤¤¤í¤ó¤Ê»ö»×¤¤½Ð¤»¤Æ¥¨¥â¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ë¡Ä¤Û¤Ü³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤è¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤¿¤¯¤µ¤óºÜ¤»¤Þ¤¹¡Ê¤Æ¤«¤µ¡¢º£µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¡Ø¤È¤â¤Á¤ó¤µ¤ó¼Ì¿¿»£¤í¡¼¡Ù¤Ã¤Æ¤Û¤ÜÀ¼¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É£÷¥á¥ó¥Ð¡¼¿Íµ¤¤Ê¤µ¤¹¤®¡ª¡©¡ª¡©£÷£÷£÷Á´Á³Í¶¤Ã¤Æ¡©¡Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Á°ÅÄ¤äÂçÅç¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î½©¸µ¹¯»á¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢£Á£Ë£Â£²£µ¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¤ÎºÝ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÁ°ÅÄ¤«¤é¤Ï¡Ö»äËÜÅö¤ËÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤ÀÍ§¤Î»ö¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ÈÄÌî¤¬¡Ö¤Í¡¼µã¤±¤ë¤«¤é¤ä¤á¤Æ¡©¡×¤ÈÊÖ¿®¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥ÈÂô»³¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö·ã¥¨¥â¤¹¤®¤Æµã¤±¤Þ¤¹¡×¡ÖÈÄÌîÍ§Èþ°ìÀ¸³¶Âç¹¥¤¤½¤·¤ÆÀÄ½Õ»þÂå¤Î£Á£Ë£Â¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£