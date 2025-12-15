「渋野日向子×JAL Special Golf Day 2025 December」に出演

女子ゴルフの渋野日向子（サントリー）が14日、都内のPGMゴルフアカデミー銀座で交流イベント「渋野日向子×JAL Special Golf Day 2025 December」に出演。ジュニア向けのスナッグゴルフ教室、シミュレーターを使ったゴルフ対決などを楽しんだ。ジュニアとの交流では、思わず驚く再会もあった。

「ええー！」。渋野がビックリしたのは、参加者の可愛らしいTシャツを見た時だ。

プリントされていたのは、優勝した2019年9月のデサントレディース東海クラシックでの写真。当時20歳だった渋野が、可愛らしい幼児を抱いていた。

この日イベントに参加した柏井大駕くんの、6年前の1枚。ゴルフ好きの両親と試合会場に訪れた際、偶然通りがかった渋野が「可愛い」と抱っこしてくれたという。柏井くんは小学1年生に、渋野は27歳になった。

「写真見たら『2019年だ！』と思って。やっぱりちっちゃい子が応援に来てくれることも多いですし、その子が成長して『ゴルフやってます』とか。今回も再会できて、すごく時が経つのは早いなと感じますし、また会えて嬉しい」

このイベントは4度目の開催となる。複数回参加しているジュニアの成長も見てきた。「自分も親目線といいますか、見た子が例えばプロになったりすると、すごく嬉しいことなので。これからも引き続きやっていけたらいいなって思いました」。子ども好きの渋野だが、プロとして接する際に意識していることは「特にない（笑）」と意外な返答。しかし、思考を巡らせながらこうも語った。

「なんだろうな……やっぱり楽しんでもらえるように。ちょっとでもゴルフを知ってもらえたらいいな、みたいな感じです。自分もまだ子供の心も持ってるような気がするので、同じ精神年齢（笑）。お友達感覚で接してるような気がします」

来季が米ツアー5年目…後方からのスタートも「追い越せるように」

この日はスナッグゴルフ教室で自らジュニアに指導。その後、的当て対決では左打ちのハンデでガチの勝負を展開した。「おおー！」「すごい！」「マジかー！」と、トレードマークのスマイルを幾度もはじけさせながら体全体を使ってリアクション。自分が失敗しても明るさは全く変わらず、参加者の中で渋野が一番楽しんでいるように見えた。

「同じ精神年齢」「お友達感覚」と本人は言うが、19年の全英女王が自分たちと同じ目線まで、それも自然体で降りてきてくれる。Tシャツまで作ってしまう柏井くんのように、ファンに広く愛される理由の一端をこの日、垣間見せていた。

大人の部でもシミュレーションゴルフで連戦をこなし、11勝10敗。「過去最低だ！ と思って。まあ、愛嬌ということで。ギリギリ勝ち越しですね」と笑い飛ばした。

米ツアー4年目の今季は5月の全米女子オープンで7位に入ったが、ポイントランキングでは104位に沈み、来季のシード権を得られず。それでも現地9日まで米アラバマ州で行われたQシリーズで通算5アンダーの24位。25位タイまでに与えられる来季の出場権をゲットした。

「もっと自分がいい結果を残せれば、皆さんも気を使わずに来れるのかなと思ったりするんですけど」と語るように、来季は違った成果を出しに行く。特に刺激を受けたのは同じ“黄金世代”の原英莉花の存在。今季は下部のEPSONツアーで優勝を経験するなど、ポイントランキングで年間5位に入った。

「本当に今年は（畑岡）奈紗ちゃんが久しぶりに優勝して、かっちゃん（勝みなみ）も優勝までもう一息、原ちゃんもエプソンツアーで優勝して。あとは自分が」。異国でも同級生と切磋琢磨することになる挑戦5年目。「ついていって、追い越せるように頑張ります」。後方からのスタートだが、それでも渋野に期待を抱かずにはいられない。



（THE ANSWER編集部・宮内 宏哉 / Hiroya Miyauchi）