◆第７７回阪神ＪＦ・Ｇ１（１２月１４日、阪神競馬場・芝１６００メートル、良）

２歳女王決定戦、第７７回阪神ＪＦ・Ｇ１は１４日、阪神競馬場の芝１６００メートルで行われ、２番人気のスターアニス（松山）が直線で抜け出し、重賞初制覇を飾った。同舞台の牝馬３冠初戦、桜花賞（４月１２日、阪神）の最有力ヒロインに躍り出た。

◆松山弘平騎手 １０度目の騎乗で初勝利。Ｇ１はＮＨＫマイルＣ（パンジャタワー）以来、今年２勝目。通算７勝目。重賞はキーンランドＣ（パンジャタワー）以来、今年６勝目。通算５４勝目。

◆高野友和調教師 ４頭目の出走で初勝利。Ｇ１はマイルＣＳ（ジャンタルマンタル）以来、今年３勝目。通算１１勝目。重賞もマイルＣＳ以来で今年４勝目。通算３２勝目。

◆ドレフォン産駒 初出走で初勝利。Ｇ１は２２年皐月賞（ジオグリフ）以来、通算２勝目。重賞はアンタレスＳ（ミッキーファイト）以来、今年３勝目。通算７勝目。

◆吉田勝己オーナー ７頭目の出走で初勝利。Ｇ１はフェブラリーＳ（コスタノヴァ）以来、今年２勝目。通算９勝目。重賞はファンタジーＳ（フェスティバルヒル）以来、今年７勝目。通算４４勝目。

◆生産者ノーザンファーム ２２年リバティアイランド以降、４年連続の１５勝目。Ｇ１は先週のチャンピオンズＣ（ダブルハートボンド）に続く今年１１勝目。通算２２４勝目（ほかにＪＧ１・３勝）。重賞も同レースに続く今年４３勝目、通算９０１勝目。

◆芝１６００メートル未経験馬 ２４年アルマヴェローチェに続く２年連続の１５勝目。

◆関西馬 ２４年のアルマヴェローチェに続く２年連続２５勝目。関東馬は１０勝。

（牝馬限定戦となった１９９１年以降。記録はすべてＪＲＡ）