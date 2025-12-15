表彰式に臨む松山（左から２人目）と左から阪神タイガースの岩崎、１人おいて坂本、石井

写真拡大

◆第７７回阪神ＪＦ・Ｇ１（１２月１４日、阪神競馬場・芝１６００メートル、良）

　２歳女王決定戦、第７７回阪神ＪＦ・Ｇ１は１４日、阪神競馬場の芝１６００メートルで行われ、２番人気のスターアニス（松山）が直線で抜け出し、重賞初制覇を飾った。同舞台の牝馬３冠初戦、桜花賞（４月１２日、阪神）の最有力ヒロインに躍り出た。　

　◆松山弘平騎手　１０度目の騎乗で初勝利。Ｇ１はＮＨＫマイルＣ（パンジャタワー）以来、今年２勝目。通算７勝目。重賞はキーンランドＣ（パンジャタワー）以来、今年６勝目。通算５４勝目。

　◆高野友和調教師　４頭目の出走で初勝利。Ｇ１はマイルＣＳ（ジャンタルマンタル）以来、今年３勝目。通算１１勝目。重賞もマイルＣＳ以来で今年４勝目。通算３２勝目。

　◆ドレフォン産駒　初出走で初勝利。Ｇ１は２２年皐月賞（ジオグリフ）以来、通算２勝目。重賞はアンタレスＳ（ミッキーファイト）以来、今年３勝目。通算７勝目。

　◆吉田勝己オーナー　７頭目の出走で初勝利。Ｇ１はフェブラリーＳ（コスタノヴァ）以来、今年２勝目。通算９勝目。重賞はファンタジーＳ（フェスティバルヒル）以来、今年７勝目。通算４４勝目。

　◆生産者ノーザンファーム　２２年リバティアイランド以降、４年連続の１５勝目。Ｇ１は先週のチャンピオンズＣ（ダブルハートボンド）に続く今年１１勝目。通算２２４勝目（ほかにＪＧ１・３勝）。重賞も同レースに続く今年４３勝目、通算９０１勝目。

　◆芝１６００メートル未経験馬　２４年アルマヴェローチェに続く２年連続の１５勝目。

　◆関西馬　２４年のアルマヴェローチェに続く２年連続２５勝目。関東馬は１０勝。

（牝馬限定戦となった１９９１年以降。記録はすべてＪＲＡ）