【自衛隊パパが大好きな息子】が、幼稚園でお友達にさせていた『意外な遊び』とは

自衛隊員を夫に持つ知人。息子ちゃんはパパが大好きだそうですが、そんな息子ちゃんが園でお友達に“とあること”をさせていて……知人から聞いたお話を紹介します。

自衛隊員の夫

私は3歳の男の子と1歳の女の子がいる主婦です。

夫の職業は自衛隊員。家族で駐屯所の近くに住んでいます。

息子はパパのことが大好きで、毎晩夫が帰宅するとパパにべったり。



食事をする夫の膝に乗りながら、「今日はどんな訓練をしたの？」「今日は腕立て伏せ何回できた？」など、夫の仕事内容を聞きたがります。

息子の質問に、夫もその日の訓練の内容を丁寧に答えていました。



そんな夫の話を息子は目を輝かせながら聞き、「パパかっこいいね！」とニコニコ。

息子にとって夫は憧れのヒーローのような存在で、私もそんな風に感じてくれていることが嬉しかったのです。

参観日

ある日、息子の園で参観日がありました。



息子がお友達と遊ぶ姿を見ていたのですが、息子は大きな声で何やら言っています。

「最初の訓練は行進だよ！」そう言った息子は、「こうだよ、足踏みするんだよ！」と見本を見せるかのように一人で行進を始めました。



息子を見たお友達は、慣れた様子で息子の後ろに並び行進を開始。5人ほどの集団で園庭を歩き始めました。

「『行進』って、もしかしてパパの真似をしている？」と私はどきり。次に息子は「腕立て伏せ！」と叫ぶと、地面に手をつき腕立て伏せのような動作を始めました。



お友達も息子に続き腕立て伏せを始めたのですが、子どもがやる腕立て伏せはまるで土下座をしているかのように見えます。

保護者から「かわいい～」と笑い声が上がり始めていましたが、さらに息子は「次は持久走レースだよ！」と叫ぶと、全速力で走り始めました。



後にはお友達が続きます。真剣な顔で“訓練”に励む息子たち。保護者からは「頑張れー！」との歓声が沸き、園内には和やかなムードが漂っていました。

少し恥ずかしかったけれど

最初息子がお友達に訓練をさせている、と気づいたときは恥ずかしい気もしました。ですが、実は少し誇らしくもあったのです

帰宅した夫に参観日での様子を話すと、夫は嬉しそうに笑っていました。

自衛隊という職業に就く夫を、息子がとても慕っている。その事実が今はとても嬉しいですし、そんな息子がどう成長していくのか、とても楽しみです。

【体験者：30代・女性主婦、回答時期：2025年11月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

FTNコラムニスト：Junko.A

子育てに奮闘しながら、フリーランスのライターとして活躍中。地方移住や結婚、スナックの仕事、そして3人の子育てと、さまざまな経験を通じて得た知見をライティングに活かしている。文章を書くことがもともと好きで、3人目の子どもを出産後に、ライターの仕事をスタート。自身の体験談や家族、ママ友からのエピソードを元に、姑に関するテーマを得意としている。また、フリーランスを目指す方へ向けた情報ブログを運営中。