JLPGAが公式インスタグラム更新

日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）は13日、公式インスタグラムを更新した。「2026年 ごはんに行きたい選手は？」との質問に女子ゴルファーが回答。柏原明日架（富士通）が指名した後輩が、「お願いします」と反応した。

柏原は「先輩だと木戸愛さん」と答えた後に、「後輩は菅沼菜々ちゃんと行ってみたい」と続けた。

アイドル好きを公言している菅沼は、自らを「自称アイドルゴルファー」と評している。柏原は「ごはん食べる時もアイドルなのかな？とか」と気になっている様子。食事会が実現した際には、インスタライブでの配信プランなどを明かした。

菅沼も自身のインスタグラムのストーリー機能で、JLPGAの投稿を引用。「ニヤニヤした 先輩！！お願いします」とハートの絵文字を添えて反応していた。

29歳の柏原は今季、8月のNEC軽井沢72ゴルフでツアー通算3勝目を挙げ、年間獲得賞金は4892万1123円でメルセデス・ランキングは27位。

25歳の菅沼は今季、パナソニックオープンを制して通算3勝目。年間獲得賞金5390万9912円で、メルセデス・ランキングは43位だった。



