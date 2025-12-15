◆バスケットボールＢ１リーグ第１４節 レバンガ北海道８８―８７富山（１４日・北海きたえーる）

Ｂ１東地区のレバンガ北海道が西地区の富山と対戦し、８８―８７で勝利。第７節大阪戦から続く連勝を「１２」に伸ばしてクラブ記録を更新し、２位に浮上した。第４クオーター（Ｑ）最終盤にＳＧ／ＳＦドワイト・ラモス（２７）が逆転弾。今季の成績を１９勝４敗とし、チーム史上最速の２０勝到達に王手をかけた。次節（２０、２１日）は、敵地でＡ東京と対戦する。

底力で勝利をつかみとった。１点ビハインドの第４Ｑ残り５・８秒。フリーでボールを受けたラモスが、試合中に負傷した右腕でダンクシュートを決めて逆転に成功した。連日６０００人超えの観客が詰めかけた会場のボルテージは最高潮。再逆転を狙った相手の最後の攻撃を全員でしのぎ、勝利のブザーが響いた。

最大１３点リードを奪うなど、第１Ｑはレバンガのペースで試合が進んだ。しかし、第２Ｑ以降は西地区最下位チームに苦戦。８本多い１９本のオフェンスリバウンドを奪われたほか、フリースローの失敗も重なり、流れは富山に傾いた。

１点差で迎えた第４Ｑ。一進一退の攻防が続き、残り１分２８秒で同点に追いついた。しかし、そこから３連続失点。同４８秒で４点ビハインドとなったが、「きょうも勝てる自信があった。以前からチームがそれを証明してきている」とトーステン・ロイブルＨＣ（５３）。ＰＦケビン・ジョーンズ（３６）は選手を集め「試合は終わっていない。どんな状況でも諦めず戦おう」と鼓舞した。直後に最年長の主将が３Ｐを成功。１点差に詰め寄り、絶体絶命の状況から逆転劇を呼び込んだ。

この日の勝利で１９勝目。Ｂリーグ創設後最多の２６勝を挙げた１７―１８年シーズンに３９戦目で節目の２０勝を挙げているが、次戦に勝利すればクラブ史上最速となる２４試合目での到達となる。強豪・Ａ東京との連戦に向け、ラモスは「層が厚いチーム。そう簡単にはいかない。今節の反省点を明確にして臨みたい」。この快進撃をミラクルとは言わせない。万年勝率５割以下だったレバンガの首位浮上が現実味を帯びてきた。

（島山 知房）