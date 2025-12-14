株式会社ヒコセブンは、オリジナルブランド「CARNEL」より、マツダRX-7（FD3S）を1/43スケールで再現したダイキャスト製ミニカー2種を各300台限定で発売すると発表した。

同製品は、希少な特別仕様車「Type RZ（2000年式）」と最終モデル「Spirit R Type A（2002年式）」をモデルとし、いずれも実車の3Dスキャンデータをベースに高精度で再現。予約は2025年11月6日より開始されている。

RX-7集大成である6型の特別仕様車RZとSpirit Rが 1/43スケールダイキャストミニカーになって登場 限定各300個

株式会社ヒコセブン(所在地：神奈川県横浜市、代表取締役：原島 行雄)は、オリジナルブランド「CARNEL」からダイキャスト製1/43スケール(約10.5cm)、「マツダ RX-7 Type RZ (FD3S) 2000 Snow White Pearl Mica」と「マツダ RX-7 Spirit R Type A (FD3S) 2002 Titanium Gray Metallic」の2種類を2025年11月6日より直営店の「モデルギャラリーHIKO7」及び全国模型取扱店にて予約開始いたしました。

・1/43 マツダ RX-7 Type RZ (FD3S) 2000 Snow White Pearl Mica

詳細URL： https://www.hiko7.co.jp/item/CN430003

・1/43 マツダ RX-7 Spirit R Type A (FD3S) 2002 Titanium Gray Metallic

詳細URL： https://www.hiko7.co.jp/item/CN430205

CARNEL 1/43 マツダ RX-7 (FD3S) Type RZ 2000 / Spirit R Type A 2002

【「マツダ RX-7 Type RZ (FD3S) 2000」について】

6型となったRX-7(FD3S)の特別仕様車であるRZは走りの純度を追求したモデルで、フルバケットシートの2シーターで大型のブレーキや、鍛造のメッシュホイールなど走りに特化した装備と仕様になっております。生産台数も175台と希少でボディーカラーはスノーホワイトパールマイカのみとなっております。

【「マツダ RX-7 Spirit R Type A (FD3S) 2002」について】

2002年に生産を終了したRX-7(FD3S)の最後を飾る特別仕様車として誕生したのでSpirit Rです。その中でも最もスポーツ性を極めたのがType AでRZのようにフルバケットシートの2シーターとなっています。Spirit Rは全体で1,500台の限定で多くがこのType Aとなっております。Titanium Gray MetallicはSpirit Rの専用色となっております。

【製品の特長】

1. 一度限りの限定モデル。

CARNELではすべて1度限りの限定生産モデルになります。

2. 実際の仕様を忠実に再現

実車3Dスキャンデータを元に1/43スケールで可能な限り再現しております。

【概要】

名称 ：1/43 マツダ RX-7 Type RZ (FD3S) 2000 Snow White Pearl Mica

限定数 ：300台

商品番号：CN430003

JAN ：4580198724231

販売料金：8,580円(税込)

名称 ：1/43 マツダ RX-7 Spirit R Type A (FD3S) 2002

Titanium Gray Metallic

限定数 ：300台

商品番号：CN430205

JAN ：4580198724255

販売料金：8,580円(税込)

予約開始日：2025年11月6日

発売予定 ：2025年12月～1月

ボディ素材：ダイキャスト(亜鉛合金) 塗装済み完成品

パッケージ：(W)150mm×(D)70mm×(H)68mm *透明ケース付

対象年齢 ：14才以上

仕様 ：ディスプレイ用モデル (可動無し)

販売店 ：モデルギャラリー HIKO7

神奈川県横浜市栄区笠間2丁目15-9 及び全国模型取扱店

モデルギャラリーHIKO7 URL： https://www.hiko7.com

取扱模型店一覧 ： https://www.hiko7.co.jp/original3.html

X ：@HIKOSEVENCARNEL

https://twitter.com/HIKOSEVENCARNEL

LINE ：@238cttvq

https://page.line.me/238cttvq?openQrModal=true

Facebook ：Rai’s(レイズ) / Car・nel(カーネル)/ islands(アイランズ)

https://www.facebook.com/hiko7official

Instagram：@hiko7_official

https://www.instagram.com/hiko7_official

※マツダ株式会社許諾済

※商品仕様等は予告なく変更になる場合がございます。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品と多少異なる場合がございます。

1/43 マツダ RX-7 Type RZ (FD3S) 2000 Snow White Pearl Mica：パッケージ

1/43 マツダ RX-7 Spirit R Type A (FD3S) 2002 Titanium Gray Metallic：パッケージ

■CARNELとは

“こだわりのミニチュアカー”をコンセプトにこれまでモデル化されていない車を中心にミニチュアカーのコレクションを楽しくするようなオモシロイ、珍しい、カッコイイこわだりのあるモデルを提案。赤いブランドロゴは消防/救急シリーズ。完全限定生産モデル。

「CARNEL」公式メーカーサイト https://www.hiko7.co.jp

■「モデルギャラリーHIKO7」について

株式会社ヒコセブンが運営している直営店になります。実店舗では自社ブランドのRai’s、CARNEL、islandsをはじめ、国内外のミニカーメーカーの商品を数多く取り扱っております。

「モデルギャラリーHIKO7」 https://www.hiko7.com

■会社概要

商号 ： 株式会社ヒコセブン

代表者 ： 代表取締役 原島 行雄

所在地 ： 〒247-0006 神奈川県横浜市栄区笠間2丁目15-9

設立 ： 2001年4月2日

事業内容： 模型(ミニチュアカー)の製造及び販売

資本金 ： 300万円

URL ： https://www.hiko7.co.jp

リリース提供元：株式会社ヒコセブン