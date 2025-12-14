朝晩の気温が下がり始め、そろそろ冬タイヤへの交換を考える時期。例年この季節は、夏タイヤとスタッドレスタイヤが混在して売れるシーズンだ。そこで今回は、2025年10月のカー用品店売れ筋タイヤTOP10 を紹介する。

※2025年10月の販売データを元に記事を作成している。

売れ筋 タイヤ ランキング 1位

オートバックス 1位 ダンロップ エナセーブ EC204

燃費性能とロングライフ性能を兼ね備えた人気モデル。静粛性にも優れ、街乗りメインのユーザーから圧倒的な支持を集めている。



※後継モデルのEC205が登場し、それに伴いダンロップの公式サイトからはラインナンプ落ちになった。

EC205は2026年2月から販売を開始する。

イエローハット 1位 イエローハット PRACTIVA

コスパに優れたプライベートブランドタイヤ。安定したグリップと乗り心地の良さで、日常使いに最適なモデルとして人気を維持している。

売れ筋 タイヤ ランキング 2位

オートバックス 2位 ダンロップ NEWNO（ニューノ）

新世代のスタンダードタイヤとして注目されるモデル。ウェット性能と耐摩耗性をバランスよく両立し、幅広い車種に対応する。

イエローハット 2位 イエローハット プラクティバ アイス BP02

PBブランドのスタッドレスタイヤが早くも上位にランクイン。雪道での安定感とコストパフォーマンスを両立し、冬支度を始めたユーザーに人気だ。

売れ筋 タイヤ ランキング 3位

オートバックス 3位 ヨコハマ ブルーアース ES32

エコ性能とウェットグリップの高さを兼ね備えた万能モデル。軽・コンパクトカーを中心に、交換需要が続いている。

イエローハット 3位 ブリヂストン ブリザック VRX3

ブリヂストンの最新スタッドレスタイヤがランクイン。氷上性能の高さと静粛性、耐久性に定評があり、冬の定番モデルとして高い支持を集めている。

4位～10位

オートバックス

4位：ブリヂストン エコピア NH200C … 高い転がり抵抗性能で低燃費を実現。

5位：ヨコハマ ブルーアース RV03 … ミニバン向けに設計された人気モデル。

6位：ダンロップ エナセーブ RV505 … ロングライフで経済的。

7位：ダンロップ ルマン LE MANS V＋ … 静粛性と快適性のバランスが良い。

8位：ブリヂストン プレイズ PX-RV2 … 長距離ドライブでも疲れにくい。

9位：ファルケン シンセラ SN832i … 手頃な価格で高評価。

10位：ヨコハマ ブルーアース RV03CK … 安定感と耐摩耗性に優れる。

イエローハット

4位：ヨコハマ IG70 … 安心の氷上グリップを誇るスタッドレス。

5位：ダンロップ WM02 … 雪道でも安定したトラクション性能を発揮。

6位：イエローハット ECOFINE … 夏タイヤのPBモデル。コスパ重視ユーザーに人気。

7位：ダンロップ エナセーブ EC204 … 定番の低燃費タイヤ。

8位：ダンロップ エナセーブ RV505 … ミニバンユーザーに好評。

9位：ヨコハマ Y355D … オールシーズン対応の信頼モデル。

10位：ヨコハマ ECOS ES31 … トータルバランスに優れた定番タイヤ。

まとめ

10月のランキングでは、冬タイヤの需要が本格的にスタート。特にイエローハットではスタッドレスタイヤが上位を占め、早めの準備をするユーザーの動きが顕著だ。

一方でオートバックスでは依然として夏タイヤが中心で、交換・履き替え需要が継続している。

燃費重視なら「エナセーブ EC204」や「ブルーアース ES32」、冬支度なら「ブリザック VRX3」や「プラクティバ アイス BP02」がおすすめ。

季節の変わり目こそ、愛車に合ったタイヤ選びを見直す絶好のタイミングだ。