「オープンカーに乗る覚悟がない」客を見下し続けたディーラーに「担当替えてよ」と言ってみた結果【後編】

愛車を購入したディーラーで初心者扱いをされたら不快な気持ちになるのも仕方ない。投稿を寄せた神奈川県の40代男性が、オープンカーを購入した際の出来事を振り返った。

納車直後の異音や定期点検後の轟音について、ディーラー担当者から「初心者だから」「理解していない」と小馬鹿にされ続けたが、結局いずれも整備不良や作業ミスが原因であることが発覚。ここまでは前編でお伝えしたとおりだ。

しかし、担当者の適当な対応はこれだけでは済まなかった。（文：長田コウ）

「どっちがオープンカー初心者だと思いました」

車検の時期になり、男性は「去年よりエアコンが全然効かない」と感じてガスのチャージを依頼した。すると、担当者はまたしても、全てを知り尽くしているかのような返答をしてきた。

「オープンカーのエアコンなんてこんな物ですよ、チャージ代が無駄ですよ。オープンカーに乗る覚悟がないと色々気になるんですよねぇ」

しかし、今回も結局は「ガスが漏れているんで特定する検査が必要」と言われた男性。毎回、「初心者」「覚悟がない」と客を説教しつつ、実際は整備不良ばかり。「さすがに、またかと思い」うんざりした男性は、担当者にある提案をした。

「いつも人をオープンカー初心者とか覚悟や知識がないと言うけど、結局は整備不良ばっかりじゃん。オープンカーを愛車にして乗っている整備士さんに担当を替えてよ」

普段から乗っている人ならば、「自分の車と比べて違うとかおかしいとか理解してもらえるから」と考えた末の提案だった。しかし、返ってきた答えは予想外のものだった。

「誰も整備の時以外にオープンカーに乗ることはない」

しかも、担当者は悪びれる様子もなくそう言ってきたというから驚きだ。あれだけ偉そうに語っていた店側の人間が、実は誰もオーナーではなかったのだ。男性は「どっちがオープンカー初心者だと思いました」と呆れたように書いている。車の特性を理解していないのは、客ではなくディーラーの方だったようだ。

※キャリコネニュースでは「お店で失礼なことを言われた話」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/YTFRVFA1