『バーフバリ エピック4K』（25年）は『バーフバリ 伝説誕生』（15年）と『バーフバリ 王の凱旋』（17年）の『バーフバリ』シリーズ誕生10周年を記念し、S・S・ラージャマウリ監督が再編集を行い壮大な2部作を1本に凝縮した映画だ。12月12日からの2週間限定全国公開に先立ち、シヴドゥ／アマレンドラの2役を演じた主演俳優プラバースが待望の初来日を果たした。12月5日及び6日に4劇場で行われた舞台挨拶イベントの様子をレポートする。

撮影：志水隆

◆◆◆

12月5日、王はついにやってきた

皮切りに選ばれたのは109シネマズ木場。IMAX®シアターを備えインド映画を多く上映してきたシネコンだ。上映開始前、シアター2を埋め尽くした観客は「本当にプラバースは来ているのか？ 今度こそ会えるのか？」と期待と不安でいっぱいだった。

プラバースは『バーフバリ』シリーズの成功により「パン・インディアン・スター（インド全土で人気のスター）」となり、撮影スケジュールは忙しくなるばかり。これまでも『サーホ―』（19年）の日本公開がコロナ禍の緊急事態宣言と重なり、『カルキ 2898-AD』（24年）の舞台挨拶はイベント2日前にケガで急遽キャンセル。来日はファンにとって8年越しの悲願だった。

司会を務める映画パーソナリティの伊藤さとりさんの音頭で「バーフバリ、ジャイホー！」コールが響く中、『バーフバリ』のテーマ曲に乗ってプラバースとプロデューサーのショーブ・ヤーララガッダが姿を現すと「きゃー」とも「うわぁ」ともつかないどよめきが走った。ピンクブラウンのジャケットに紺のインナー、デニムに黒いスニーカーというファッションのプラバースは客席に向かって合掌し小さく礼をした。立っているだけで「『キャプテン翼』なみ」といわれるプロポーションの良さが際立つ。

王は言う。「もっと早く来るべきでした」

挨拶を求められると、まずはトレードマークの深い低音ボイスで「ジェイ、マヒシュマティ（マヒシュマティ王国万歳）」。アマレンドラ・バーフバリの最期のことばでもある名セリフを生で聞いた観客はヒートアップ。更に司会に促されると今度は日本語で「コンニチハ。ニッポン、ダイスキデス」。会場からは「わたしもー！！」「大好き―っ」のかけ声がかかる。

ファンが興奮する様子をはにかむような笑顔を浮かべて見守る姿からは『バーフバリ』シリーズの高潔で勇敢な勇士や『サラール』（23年）で演じた圧倒的な強さと狂暴性を秘めた男が想像できないほど柔和だ。インドのファンに「ダーリン」という、アクションスターにしては甘い愛称で呼ばれている理由がよくわかる。

驚かされたのは来日の感想を聞かれての回答だ。「遅くなりすぎたと思っています。もっと早く来るべきでした。……一方で『バーフバリ』公開10周年の節目に来られたのは運命だとも感じています。アイムソーリー」。一拍おいて小さく「……ラブユー」。こんな謙虚なスターが今までいただろうか。

イベントではラージャマウリ監督からのメッセージが披露された。プラバースは「監督はわたしのグル（師）であり、すべてです。日本を恋しがって、本当は同行したがっていました。次は監督とラーナーとスッバラージュ、みんな一緒に来日します」と述べ、ファンを喜ばせた。

また『バーフバリ』の世界を広げる試みとして新作アニメーション映画『Baahubali:The Eternal War』（2027年公開予定）の紹介動画が上映された。ヤーララガッダによるとアマレンドラが死後ヒンドゥー教の宇宙像の中で戦い、世界の調和を取り戻すストーリーでインドで最大のアニメーション企画とのこと。プラバースはアマレンドラの声で参加する。

2回目のイベントは18時開始の丸の内ピカデリー。プラバ―スの第一声は「ミナサン、コンバンハ」。舞台裏で日本語を繰り返し練習していたという。マスコミの取材が入った登壇の様子はネットで観られるのでご覧いただきたい。

12月6日、王は新宿と池袋に現れた

インド映画ファンの「聖地」と呼ばれている新宿ピカデリー・スクリーン1のイベントは今回の来日で唯一の発声可応援上映。今日のプラバースのいでたちは黒いジャケットに黒のインナー、ダメージジーンズ。後ろの髪を一つに束ね、前日より精悍な雰囲気だ。

気になる第一声は「ミナサン、コンニチハ。ダイスキデス」。笑顔で観客の歓声を受け止めた後、決め台詞の「ジェイ、マヒシュマティ」。2日目でリラックスしたのか、質問への回答は長くなり、指ハートや頬ハートなどのジェスチャーでファンを喜ばせる場面が増えていた。

撮影前の準備を聞かれ「ラージャマウリ監督は妥協を許しません。『伝説誕生』の滝のぼりのシーンのため、朝5時起きでハイデラバード近郊の山や崖でロッククライミングの練習をしました。理想のフォームになるまで何度も繰り返しました」。乗馬のシーンではプラバース用に5頭の馬が用意されていたが、リテイクの連続に次々と交代していったという苦労話も披露した。

司会からプラバース一行は2階席（プラチナルーム2）から鑑賞すると発表があり、タンバリンやサイリウムを手にした観客は“王”に届けとばかりにスクリーンに熱い応援を送っていた。

最後の舞台挨拶はグランドシネマサンシャイン池袋（以下「グラシネ」）。インドにもない「1.43：1」の広画角で圧倒的な没入感のIMAX®スクリーンでの上映になる。

プラバースは撮影開始前にラージャマウリ監督から『バーフバリ』の物語を聞いた際に感動して3〜4回涙した、と誕生秘話を披露。「インド映画史に残る作品となり、自分の人生も変わるだろう」と確信したという。

ファンの間で人気が高いクンタラ王国編ではアマレンドラが円滑に発声ができないふりをするが、当初はそれに納得できず監督と話し合ったと告白。しかし出来上がった映像を見て「監督はエンターテイメントを熟知していると尊敬が深まりました」。

日本での締めくくりとなる挨拶は「ミナサン、アイシテル」。配給のツインのスタッフが伝授したという「頬♡」や両手でハートを形作るジェスチャーで気持ちを伝えようとしていた。「来日は素晴らしい経験になりました。一生忘れることがないでしょう。また会いましょう。なるべく早く。日本の友人たちに必ず帰ってくると約束しました。日本のダーリンたち、ありがとう」何度も「ラブユー！」と繰り返しながらプラバースはステージから去っていった。

王は実在した。民に会うために日本に来てくれた

しかし、プラバースのファンサービスはここで終わりではなかった。グラシネのイベント終了後、一行は新宿ピカデリーに戻り応援上映を最後まで見届けた。「X（旧Twitter）」の『バーフバリ エピック4K』公式アカウントが2階から手を振る姿を投稿している。その後またグラシネにひき返しスクリーン最後列（グランドクラス）でIMAX上映を楽しんだという。終映後の思いがけないサプライズに両館とも観客は躍りあがって大喜びした。

今回の舞台挨拶は4カ所とも全編撮影OKだったため、ファンが撮影した画像・動画が数多く投稿されている。中でも反響が大きかったのがグラシネで『Baahubali The Eternal War』紹介映像上映中をとらえた「最前列が見辛かったみたいでおもむろに階段上ってきて見始めてびっくりした」というXの投稿だ。手が届かないほどの大スターが観客の手の届くところに座り、一緒の目線でスクリーンを見ている。その姿はまるで王宮を出て民と一緒に暮らす道を選んだアマレンドラ・バーフバリそのもので、「“王”は実在した。“民”に会うために日本に来てくれた」とファンの心に忘れられない思い出を刻み込んだ。

『バーフバリ エピック4K』

遥か遠い昔巨大な滝の下で育った青年シヴドゥは、美しい女戦士アヴァンティカと出会い、恋に落ちた。彼女の一族が暴君バラーラデーヴァが統治するマヒシュマティ王国と戦いを続けていることを知り、戦士となって王国へ乗り込んで行くのだが、そこで彼は、王妃でありながら25年間幽閉されている実の母・デーヴァセーナの存在と、自身が王国の王子マヘンドラ・バーフバリである事を知る。その背景には、父アマレンドラ・バーフバリが王だった時代に起きた王宮を揺るがす王位継承争いがあった――。数奇な運命に導かれた伝説の戦士バーフバリ。祖父、父、息子、３代に渡る壮絶な愛と復讐の一大叙事詩。

監督・脚本：S・S・ラージャマウリ／出演：プラバース、ラーナー・ダッグバーティ、アヌシュカ・シェッティ、サティヤラージ、ラムヤ・クリシュナ、タマンナー、ナーサル／原題：Baahubali The Epic／2025年／インド／テルグ語／225分／配給：ツイン／ⒸARKA MEDIAWORKS PROPERTY, ALL RIGHTS RESERVED.／公開中

（荒井 多鶴子／週刊文春CINEMA オンライン オリジナル）