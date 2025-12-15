11月に開催された第26回東京フィルメックスで、国際的に活躍する女優スー・チーの初監督作『女の子』（原題：女孩）が日本初上映された。自身の幼少期の記憶を下敷きにした作品という本作は国際的に高い評価を獲得。映画祭に来日した彼女に単独インタビューを行った。

単独インタビューに応じたスー・チー

『女の子』あらすじ

シャオリー（バイ・シャオイン）は12歳の内向的な少女だった。事業に失敗し酒とギャンブルに逃避する父（ロイ・チウ）の暴力に怯え、借金を返すために身を粉にして働く母（9m88）は妹に甘く、シャオリーに厳しかった。気持ちの沈む毎日に光をもたらしたのは、明るい転校生リリーと親友になったことだった。奔放なリリーは夜の遊びにシャオリーを連れ出すが……。

『女の子』は1980年代終わりの台湾・基隆を舞台に、父と母に虐待され、よるべない気持ちを抱える12歳の少女シャオリーが、大人びた転校生リリーとの交流などを通じて、ささやかな希望を見出していくという物語。自らの経験から着想した作品であり、10年以上かけて脚本を書き、スー・チー自身は出演せずカメラの裏側に専念した。辛い現実だけでなく、青春の入り口にいる少女のきらめきを感じさせる美しい作品だ。彼女の師と言えるホウ・シャオシェン（侯孝賢）をはじめとする台湾ニューシネマの影響も感じさせる、見事な監督デビューとなった。同作は今年のヴェネツィア国際映画祭のコンペティション部門で上映され、釜山国際映画祭では監督賞を受賞するなど高い評価を受けている。

ホウ・シャオシェンのアドバイス

――釜山国際映画祭での監督賞、おめでとうございます。スクリーンで見るべき、素晴らしい映画だと思いました。まず、この映画を作ろうと思われたきっかけを教えてください。

スー・チー 私はもともと、映画を作ってみたいと思ったことはなかったんです。ましてや監督をやろうなどとは考えていませんでした。でも『黒衣の刺客』（2015）の撮影中に、ホウ・シャオシェン監督に「映画を自分で撮ってみたら」と言われて以来、私はどういった物語を伝えたいのかと考えるようになり、自分の中に映画を撮るという気持ちが生まれてきました。そこで脚本に取り組むことにしたのですが、実はこの『女の子』を含めて、3本の脚本があったんです。そのうちの2本は他の脚本家の方に協力していただいていたのですが、どうもしっくりこなかった。そこでまたホウ・シャオシェン監督に「どうすればいいですか？」と聞いたんです。その中で「自分の伝えたい物語を大事にして伝えていくのがいいでしょう」というふうに教えていただきました。

やはり私にも傷はあったんだ

――シャオリーが両親に虐待されたり、見ていて辛いシーンもありました。スー・チーさん自身の経験が元になっているそうですが、少女時代を思い出しながら脚本を書き、そして映画を撮るというのは、辛い作業ではなかったですか?

スー・チー 実際のところ、映画の制作中においてはそうした辛さは全く感じていなかったんです。最後の最後、編集が終わった時もそこまで大きな感慨というほどのことはなかったんですが、プロデューサーから「やっと終わったね」って言われた時に、感動の涙は確かに流れました。

しかしその後、釜山国際映画祭へ向かう途中で、この映画についてのある評論を読んだんです。そこには「私はこの映画が大嫌いだ。まるで自分が玉ねぎのように、皮をむかれて素顔になっていく、裸になっていくようだった」という表現で、悲しみを感じたということが書かれていました。これを目にしてから私も、「ああ、なぜこういうふうになったのだろうか」と考えはじめました。確かに、心に傷を負った人からすればかなり辛い映画になるということは、私もわかってはいました。でも、私は、私自身はどうなのだろうか。そう考えてみると、制作中は特に辛くは感じなかったけれど、映画を観た人々から今のような質問を受けて話しているうちに、やはり私にも傷があったんだろうなと思い至るようになりました。

私も主人公のようにクローゼットに閉じこもった

――スー・チーさんはそうした経験を経て成長されましたが、やはり少女であること、人生のある段階を少女として生きるというのは、この映画の中のシャオリーのように複雑な家庭でなくとも、どんな家で育っても難しいものなんじゃないかと思うんです。少女であることの辛さ、難しさについて、大人になったスー・チーさんはどのように思っていますか?

スー・チー シャオリーのような、複雑な背景のある家庭を持つ子もたくさんいますね。でも、どんなに年月を経ても、年齢が離れていても、私も含めて誰もが“女の子”だったという事実は変わりませんし、それはどんなことがあっても人生の一部である、ということです。私自身の中では、どのような人にもこの映画と繋がってもらえるのではないかな、と思っています。あのシャオリーの母親も、他の大人の女性たちも、誰もがかつては女の子として生きていたんですから。

――確かに。そのような意味ではとてもフェミニズム映画であり、その点も素晴らしいと思いました。

スー・チー 自分の過去を振り返っていくと、私も寂しい時、もしくは恐怖感があった時は、やはりシャオリーのように自分をクローゼットの中に閉じ込めるようなところがありました。映画の中で、シャオリーはクローゼットの中に隠れて辛い時間を過ごしている時に、お人形さんを抱えていることがあります。実は、彼女の親友になる転校生のリリーは、あの人形の別の姿なんです。つまりリリーは現実に存在する人物ではなくて、シャオリーの空想の世界にいる、イマジナリー・フレンドなんですね。単純かもしれませんが私の考えとして、彼女がただただ暴力を受けたり、怯えたり、逃げるとかではなくて、女の子ならではの想像を通して、何か可愛いものとか幻想的なものをそこに取り入れて描きたかったんです。

――ああ、そうだったんですね！ てっきりリリーは本物の友達だと思っていました。

スー・チー （笑顔で）そう思っていただいても構いませんよ。

「パートナーの協力？ 全くありませんでした（笑）」

上映時のQ&Aによれば、映画の冒頭で妹のカバンから赤い風船が出てくるのは、『ホウ・シャオシェンのレッド・バルーン』（2007）へのオマージュだそう。また言及はされなかったが、何度か出てくる長い陸橋は『ミレニアム・マンボ』（2001）の冒頭でスー・チーが歩いていた陸橋で、現地では「スー・チー橋」として知られるという。

――Q&Aでもホウ・シャオシェン監督のお話をされていましたが、スー・チーさんのパートナーであるスティーブン・フォン（馮徳倫）さんも映画監督でありプロデューサーであります（2017年の『グレート・アドベンチャー』などスー・チー出演作も撮っている）。スティーブンさんも映画人として何か協力などありましたか?

スー・チー 全くありませんでした（笑）。彼とは映画のスタイルが全く違うので、アドバイスとかそういったものは望んでいませんでしたが、完成してすぐ作品は観てもらいました。そこで私が嬉しかったのは、彼が一度も携帯を取り出さなかったことですね（笑）。その点で、この映画は半分くらいはうまくいったと思いました。

――『女の子』の映像は、とても緑が目につきます。もちろん台湾に緑が溢れているということもあると思いますが、市街地と自然を交互に見せることは意識したんでしょうか？ そこにホウ・シャオシェン監督をはじめとした台湾ニューシネマの匂いを感じたのですが。

スー・チー 特別意識したわけではないのですが、現在と違って、私が子供の頃はそこまで都市化が進んでいませんでしたので、学校にいてもかなり自然に触れる機会がありました。例えばセミの声がかなりうるさいと感じたこともありますし、鳥の声に耳を傾けたり、風や雲を感じたり、たくさんそういった機会がありました。そうしたものが1980年代を再現する一部になっていると思います。一方都会のシーンでは、建物の建設の音、つまり都市化を進めている音を取り入れて表現しています。私の映画の中では、かなり音の表現も大切にしました。

もし暴力的な家庭にいるなら、外に助けを求めてほしい

――シャオリーは13歳の設定ですか？

スー・チー 12歳です。

――では、今の12歳の女の子に、スー・チーさんから伝えたいことはありますか？ 彼女たちがこの映画を見に来てくれるといいのですが。

スー・チー 私たちの時代と比べてはなんですが、今の子供たちは高校か大学を卒業するまではかなり母親から家で守られて育っていると思います。そういった子たちに伝えたいのは、今ある幸せを大事にしてほしい、ということですね。しかし、そうではない子もいるでしょう。もしあなたが今、この映画のように複雑で暴力的な家庭にいるのであれば、必ず外へ助けを求めてほしい。ぜひそれを伝えたいと思います。

とても力強い言葉で、インタビューを締め括ってくれたスー・チー監督。フィルメックスでの上映後、今後も監督業を続けていくのか、との観客からの質問には、「ホウ・シャオシェン監督がいなければ、この作品は存在しなかったでしょう。実際、映画監督というのは大変で、葛藤が多く、理性と感性を同時に持ち合わせなければいけない仕事です。今まで経験した撮影現場では、私は監督にとても落ち着いて接していただいてきましたが、いざ自分で監督をしてみると、爆発しそうなことがたくさんありました。キャストの前では落ち着いて接しつつ、現場のコントロールも困難が多い。監督の仕事は複雑です。もし監督として次回作を撮るなら、もっと慎重にテーマを選びたいですね。今後もメインは女優業のつもりです」と語った。演じる姿も見たいが、映画も魅力的なので、ぜひ監督としての次回作も期待したい。

スー・チー（舒淇） 1976年生まれ。香港映画『夢翔る人/色情男女』（1996）で脚光を浴び、香港電影金像奨を3度、台湾金馬奨を2度受賞。ホウ・シャオシェン監督とは『ミレニアム・マンボ』（2001）、『百年恋歌』（2005）、『黒衣の刺客』（2015）でタッグを組んだ。『トランスポーター』（2002）など世界的に活躍し、ベルリン、カンヌ、ヴェネツィアの三大映画祭の審査員も務める。最新出演作は『レザレクション』（仮題/2026年日本公開予定）。

『女の子』

監督：スー・チー／出演：バイ・シャオイン、9m88、ロイ・チウ／2025年／台湾／125分／公開未定

（石津 文子／週刊文春CINEMA オンライン オリジナル）