この季節になると、スーパーには冬の果物がずらりと並ぶ。

【画像】みかん畑の中に線路跡が…和歌山県から23年前に消えた“ナゾの廃線”「有田鉄道線」の写真を一気に見る

冬の果物の代表といえば、みかんとリンゴだ。というか、国内の果樹収穫量ではみかんとリンゴが抜きんでたトップ2に君臨している。2024年産の収穫量はリンゴが60万9200トン、みかんが55万9600トン。みかんとリンゴがときに順位を入れ替えながら、フルーツナンバーワンを争い続けているのだ。

言うまでもなく、リンゴは青森と長野が一大産地。みかんはというと、和歌山県が圧倒的な日本一だ（“柑橘類”という大きな括りにすると愛媛県が逆転する）。

さらに和歌山県にあって特にみかんの生産が盛んな地域は、“有田みかん”でも知られる有田地域だ。有田川の流域、有田市や有田川町といった一帯が、みかんのトップブランドの産地なのである。

そしてこの有田地域には、みかんを全国に流通させる立役者にもなったローカル私鉄が走っていた。有田鉄道線である。



ナゾの廃線「有田鉄道線」の痕跡をたどる 撮影＝鼠入昌史

ナゾの廃線「有田鉄道線」とは？

有田鉄道線はJR紀勢本線藤並駅を起点に有田川沿いを走って金屋口駅までの5.6kmを結んでいた。全線が現在の有田川町内に収まるという、実に小さな私鉄である。

開業したのは大正時代初期の1915年から1916年にかけて。長らく沿線の地域輸送、また貨物輸送を担っていたものの、例のごとくモータリゼーションや沿線人口の減少によって経営が悪化していった。

最末期に至っては1日わずか2往復、日曜休日にはそれすらも運休するという、山奥の過疎地を走る路線バスもびっくりの運転ダイヤになっていた。

その頃のお客といえば、沿線の有田中央高校の生徒ばかり。通学の生徒を乗せるくらいならなんとか、といった程度の、息も絶え絶えの運行状況だったのだ。

そして2002年12月31日をもって、有田鉄道線は廃止された。1日2往復だけの5.6kmの短いローカル私鉄。廃止による地域への影響も小さなものだった、などと言われている。

それから20年と少し。廃線跡はどうなっているのだろうか。

ターミナル駅から出発

有田鉄道線の起点、ターミナルだった藤並駅は、特急「くろしお」も停車するJR紀勢本線の中では主要駅のひとつだ。有田川町の玄関口という役割も持つ。

だからなのかどうなのか、相対式2面2線のホームの上には橋上駅舎が覆い被さって立派な構え。1日2往復のローカル私鉄がここから発着していたとはおよそ思えない。

それもそのはずで、2002年に有田鉄道線が廃止されてから藤並駅は大改装。片隅にあった有田鉄道線の乗り場はすっかり消え失せてしまった。20年、短いようで長いのだ。となれば、廃線跡もすっかり町の中に埋没しているのだろうか……。

などと不安に駆られたものの、駅の外に出てみれば杞憂に過ぎなかったことがすぐにわかった。

藤並駅の東口。その駅前広場の北側から、どこからどう見たって廃線跡にしか思えないサインクリングロードがまっすぐ北へと延びているのだ。

クルマを走らせるにはちと狭く、かといって歩道とするには広すぎる。その帯に短したすきに長しといった道幅は、まるで鉄道の廃線跡そのものだ。

このサイクリングロードは、その名も「ポッポみち」。藤並駅前から終点の金屋口駅まで、ほぼ全区間に渡って続いている。

地図いらずで歩ける有田鉄道線の廃線跡。さっそくポッポみちを辿ってみよう。

市街地からみかん畑の中へ

最初はしばらく紀勢本線に沿って北に進む。200mほど歩くと、紀勢本線は高架になって西へと分かれ、ポッポみちは町の中に入ってゆく。

すぐ脇には民家が建ち並んでいるが、表玄関は反対側。このあたり、いかにも廃線跡らしい風景といっていい。

町中で阪和自動車道の高架をくぐると、右にゆったりカーブを描く。このあたりからは少しずつ田園地帯に入ってゆく。田園地帯と言いつつも田んぼなどはほとんどなく、有田でのそれは一面のみかん畑だ。

プラットホームの跡地を発見

たわわに実るみかんを眺めながらさらに歩くと、カーブの終わりかけのところに駅の跡が待っていた。

サイクリングロードに生まれ変わって、レールもまくら木もなくなっているのだが、駅のプラットホームだけはそのままに残っている。有田鉄道線で最初の途中駅、田殿口駅の跡である。

ただし、ホームの上にはあずま屋のような休憩スペースが用意されていて、駅として現役だった時代をしのぶのはちょっと難しい。末期には、ホーム1面と線路1線だけの簡素な駅だったという。

そんな田殿口駅の脇にあるのは、JAわかやま吉備支店。つまり農協だ。有田の農協ならば、いちばんの取り扱いはみかんに決まっている。実際、田殿口駅はみかん輸送の一大拠点として賑わっていた駅だ。

多くの側線を持ち、貨車が行き交い、農協の倉庫からみかんを積み込んで藤並方面へ。温州みかんの一大ブランド・有田みかんはこうして田殿口駅から全国へと送られていった。

そもそも有田鉄道線自体も、みかんの輸送を目的として開業した路線だ。

みかん鉄道は地域の悲願だった

有田地域では江戸時代からみかん栽培が盛んで、江戸でも有田のみかんは大人気だったという。

もちろん当時の輸送方法は船だ。牛馬に牽かせたり、有田川を平田船で下ったり。そうして港に集めたみかんを船で江戸・東京へ。江戸時代にはもちろん帆船、明治に入ると蒸気船も使われた。

しかし、船での輸送は天候に左右されることも多く、また船を満載にするまで収穫したみかんを溜めないと効率が悪い、といった欠点があった。明治に入れば輸送手段のトップランナーはもちろん鉄道だ。

ところが、紀伊半島に鉄道がやってくるのは遅かった。少なくとも大正時代初期の時点では、まだ紀勢本線も有田川沿いに到達していなかったのである。

そこで地元の人たちが立ち上がり、せめて港までとみかんを運ぶ鉄道を開いた。それが有田鉄道だ。

開業当初は湯浅港に近い海岸駅がターミナル。大正末に紀勢本線が開通すると藤並駅で接続するようになり、ようやく有田のみかん輸送の主役は鉄道に変わった。

天候の影響を受けず、いつでも日本中にみかんを届けることができるようになったのだ。有田みかんの新時代を開く第一歩。それが有田鉄道線の開業だったといっていい。

特に戦後になって、全国的にみかんの生産量が増えてゆくと、有田鉄道も八面六臂の大働きを見せる。1950年代半ばから1960年代まで、有田鉄道線は毎年2万トンほどの貨物を運んでいた。

ピークは1964年の3万3000トン。木材も主要な輸送品だったからすべてがみかんとは言わないが、それでもみかんは多くの割合を占めていたに違いない。

ちなみにこの頃のみかん輸送は有田に限らず鉄道頼み。東京では、みかん類の90％近くが汐留の貨物駅から流通していたという。

そのうちいくらかが有田鉄道線を介して運ばれてきたみかんだったのである。その出発点が、いまはしがない廃駅の田殿口駅であった。

次の途中駅へと歩く

田殿口駅を後にすると、あとはおおむね一直線に東へ走る。沿線はだいたいがみかん畑だ。

鮮やかなだいだい色のみかんがたわわに実り、濃緑の葉っぱと青い空。遠くに見える山々の斜面にもみかん畑が広がっているのが見える。そんな風景の中を、有田鉄道の列車は走っていたのだ。

有田鉄道線の途中駅は、田殿口駅の他にふたつあった。目の前に有田中央高校のある下津野駅と、みかん畑の中にある御霊駅だ。

有田鉄道線が消えたいまでも、もちろん有田中央高校には通う生徒たちがいる。通学のための鉄道がなくなって、さぞかし不便ではなかろうか……。

が、これもまったく心配する必要はなさそうだ。なにしろ、有田鉄道線は5.6kmの短い路線。廃止後はそっくりサイクリングロードになっている。

自転車で全線走っても30分ほど。高校生が自転車で通学するにはちょうどいい、安全な通学路なのだ。実際、ポッポみちを歩いていると、何人もの高校生とすれ違った。

イラストがあしらわれた駅跡？

御霊駅には、そのプラットホームの上にはコンクリートの駅舎が残っていた。きっぷを売っていたのであろう窓口や金属製のラッチ、また壁には運賃表がそのままに。

ただ、完全に廃止当時の姿のママでとはいかないようだ。駅舎の壁面には、カラフルなイラストがあしらわれていた。地元の子どもたちが描いたのだろうか。

そう思って調べてみたら、なんとプロの絵本作家が手がけたものなのだという。有田川町は「絵本のまち」を標榜し、児童書専門の図書館や絵本コンクールの運営などに取り組んでいる。そうした取り組みの一環として、廃駅や図書館も入る地域交流センター周辺の沿道に、絵本作家のイラストを施している。

個人的な意見を言えば、廃止された鉄道は当時の姿のままに朽ち果ててゆくさまを見せてもらいたい。が、町おこしという観点からすれば、有田川町の取り組みが正解なのだろう。

いよいよ終点の金屋口駅へ

そして藤並駅から5.6km、終点の金屋口駅に着く。

金屋口駅の跡は、車庫を含めた広い構内のほとんどが有田川鉄道公園として整備されている。蒸気機関車のD51やかつて有田鉄道線を走っていた車両などを展示。中には現在も走行可能な車両もあって、体験乗車会なども行われているという。

その鉄道公園のいちばん奥まった東側に、金屋口駅のホームと駅舎が残っていた。

金屋口駅のすぐ脇には有田鉄道の本社がある。鉄道は消えてもバスの運行を続ける有田鉄道。さらにその周囲には、旧金屋町の市街地が広がる。

1960年代、年間100万人のお客と2万トンのみかんを運んでいたその昔、たいそうな賑わいだったに違いない。駅前の閉ざされた中華料理店が、儚さを感じさせる。

そうした中に、昭和の昔の姿を留めて残る金屋口駅の駅舎とホーム。ここばかりは、アートに彩られたりはしていない。

いま、全国で有田のおいしいみかんを食べられるのは、有田鉄道が運んだところからはじまったのだ--。

みかん畑の真ん中の小さな町中で、23年前に廃止された駅舎はそんなことをひっそりと訴えているのかもしれない。

撮影＝鼠入昌史

（鼠入 昌史）