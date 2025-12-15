安田顕、松下奈緒の“謎夫”役決定『夫に間違いありません』【コメント】
俳優の松下奈緒が主演を務めるカンテレ・フジテレビ系全国ネットドラマ『夫に間違いありません』（2026年1月5日スタート 毎週月曜 後10：00〜）で、“謎の夫”役を俳優の安田顕が務めることが15日、発表された。
【画像】怪しげな雰囲気…『夫に間違いありません』メインビジュアル
本作は、松下演じる主人公・朝比聖子が夫の遺体を誤認し、保険金を受け取った後に死んだはずの夫が帰還するところから始まる、人の心の醜さや美しさがあらゆるところにちりばめられたサスペンス作品。子どもたちの生活と幸せを守るために妻が下す決断が家族の日常をむしばんでいく様子をリアルに描く。主人公の生活に大きく影響するのはどんな人物たちなのか。
松下奈緒演じる主人公・朝比聖子の夫である、朝比一樹（あさひかずき）。死んだと思われていたが突然妻の前に現れた。物語の重要人物である“夫”は、先日解禁のポスタービジュアルでは顔が隠されていたが、このたび、安田顕が務めることが発表された。
幅広い演技の実績がある安田は、どんな役であっても見る人を引き込む強い力がある。硬派でもコミカルでも過激なキャラクターでも、圧倒的な存在感で物語に深みを与える。常に第一線で活躍し、今年だけでも“ラブストーリーで一人二役”を演じたかと思えば、“冷徹な上司”、“警察官”、“官僚“と、今回とは全く趣の異なる役を演じてきた。本作では、主人公の夫・一樹をどう演じ、どんなキャラクターを作り上げるのか。
■安田顕コメント
全体のあらすじを読ませていただいた時から、『これは観たい』、『続きが気になる』と思わせてくれました。登場人物の誰しもに表層的ではない人間味、業を感じています。松下奈緒さんとは数年前に映画で共演させていただいたことがあり、歳月を経て現場で再会できることがうれしく、ありがたく、感謝申し上げます。魅きつけられる物語です。オファーをくださり、ありがとうございます。より魅力的な作品になりますよう、現場の一員として懸命に取り組ませていただきます。
