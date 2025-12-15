サーブが開発する最新鋭潜水艦

ポーランド国防省は2025年11月26日、老朽化したソ連製キロ級潜水艦「オジェル」に代わり、スウェーデンの防衛企業サーブが開発する潜水艦「A26型」を調達する方針を明らかにしました。年内にはサーブと3隻の購入契約を締結する見通しであることも報じられています。

【画像】あ、パカって開いた！ これがルチミッションポータルの出入り口です

サーブは同艦を「世界初の第5世代潜水艦」としてアピールしています。では、具体的にどのあたりが画期的なのでしょうか。

同艦は通常動力の潜水艦で、排水量は約2000トン、全長約66mと小型の船体ですが、バルト海などの水深の浅い海での航行を想定して設計されています。

特に静音性にこだわって建造されており、潜水艦が敵に発見される原因となる磁気・音響・赤外線・電磁波などを、特殊素材や船体デザインで大幅に低減しています。また、乗員は26人で運用可能な設計となっており、少人数での任務遂行が可能です。

同艦は従来の対艦・対潜潜水艦とは異なり、特殊部隊の投入、機雷敷設、無人潜水機（UUV）の運用など、多用途任務に対応する「モジュール設計」を採用している点が特徴的です。

船体中央に任務に応じたモジュールを搭載でき、無人機運用モジュールやバッテリー拡張モジュール、特殊部隊用モジュールなどの区画をドックで交換可能です。また、建造時にVLS（垂直発射装置）を追加できる設計となっており、ポーランド海軍が求める巡航ミサイル発射能力にも対応可能です。

さらにユニークなのは、艦首に魚雷発射管のほか、「マルチミッションポータル」と呼ばれる直径1.5mの潜水ロックが配置されていることです。ここには無人潜水艇や潜水要員を待機させることができ、注水後にハッチを開けて発進することで、海底ケーブルやパイプラインなどのインフラ防衛や、破損箇所の修理が可能です。

こうした任務を支援するため、A26は船底が海底に着底可能な特殊設計となっています。通常、潜水艦は着底を前提としていないため、この技術は画期的といえます。

新機能が満載の先進的な潜水艦ではありますが、課題もあります。実は、スウェーデン向けに発注された艦もまだ完成していません。スウェーデンは2015年にA26潜水艦2隻を86億スウェーデンクローナで発注し、1番艦の引き渡しを2023年に予定していました。しかし、安全性向上のためのコスト増や建造の難航により納期が遅れ、一部報道では2031年頃の納入が見込まれています。

そのため、契約が成立しても受領までには相当な時間を要する見込みであり、それまでキロ級潜水艦をどの程度延命できるかが焦点となりそうです。