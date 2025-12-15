アップル（Apple）は、iPhone向けの最新ソフトウェア「iOS 26.2」の提供を開始した。

「iOS 26.2」では、Apple Musicやゲームの機能拡充、不具合（バグ）の修正などが含まれる。

さらに、バージョンアップ後にブラウザアプリを起動すると、標準（デフォルト）で使うアプリを指定するよう求められる。これは12月18日に施行されるスマホ新法（スマホソフトウェア競争促進法）にあわせたものと見られる。

このほか、AirDropでは、「不明な連絡先」との間でファイルをやり取りする場合での確認手順が追加される。

iOS 26.2の新機能 Apple Music “お気に入りの曲”プレイリストがホームタブの“ピックアップ”に表示されます ダウンロード済みの曲の歌詞は、インターネットに接続していなくてもオフラインで表示できます ポッドキャスト 今聴いているエピソードで言及されているほかのポッドキャストを、プレーヤーや文字起こしからリンクを使用して直接表示し、フォローできます ゲーム ゲームライブラリでフィルタを使用すると、カテゴリやサイズなどでゲームを検索できます ゲーム内のチャレンジスコアバナーには、誰かが新たにトップに立ったときにリアルタイムの最新情報が表示されます BackboneやRazerなどのコントローラとの接続の対応が改善されています 機能強化とバグ修正 ロック画面の時刻のカスタマイズにオプションが追加され、時刻の表示を調整して、Liquid Glassの素材の不透明度を上げたり下げたりできます リマインダーのアラームにより、緊急のタスクを常に把握できます。リマインダーをまだオフにできない場合のために、スヌーズやライブアクティビティにも対応しています AirDropコードにより、不明な連絡先との間でAirDropを使用する場合の確認手順が追加されます。受信者のデバイスにコードが表示され、転送を完了するには送信者がそのコードを入力する必要があります ホームアプリの複数のアクセサリをまとめてペアリングできる機能により、同じ設定コードを使用して、セット販売されている複数のアクセサリを簡単に登録できます “アクセシビリティ”設定の“フラッシュ通知”で、通知を受け取ったときにデバイスの画面を点滅させるかどうかも選択できるようになりました フリーボードの表にテキスト、画像、書類、および描画を含めることができ、内容に合わせてセルのサイズが調整されるため、無限のキャンバス上で構造をわかりやすく整理できます Apple Musicライブラリ内の先行リリースのアルバムがリリース時刻の直後に再生できない問題を修正しました “プライバシーとセキュリティ”設定で、企業の組織によって管理されていると誤って表示されることがある問題を修正しました iOS 26 対応製品

iPhone 17 / iPhone 17 Pro / iPhone 17 Pro Max

iPhone Air

iPhone 16e / iPhone 16 / iPhone 16 Plus / iPhone 16 Pro / iPhone 16 Pro Max

iPhone 15 / iPhone 15 Plus / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max

iPhone 14 / iPhone 14 Plus / iPhone 14 Pro / iPhone 14 Pro Max

iPhone 13 / iPhone 13 mini / iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max

iPhone 12 / iPhone 12 mini / iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max

iPhone 11 / iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max

iPhone SE（第2世代以降）