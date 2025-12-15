２月に乃木坂４６を卒業した与田祐希が、後輩２人と雑誌の表紙を飾り、ファンから歓喜の声が上がっている。

与田は１４日、「＃ｂｉｓ冬号」とハッシュタグを付けてインスタグラムを更新し、「今回あやめとみくちゃんと表紙です！うれしい！」とつづり、乃木坂４６の筒井あやめと、日向坂４６の金村美玖との３ショットを複数披露。続けて、「そしてｂｉｓは今号で一区切りとなります。」と、ｂｉｓを卒業することを発表。「約６年間本当にお世話になりました！私にとって心から安心できる大切な居場所でした。最後まで素敵な出会いと、経験と、思い出をありがとうございました」と感謝の気持ちをつづった。そして、「（最後の方の写真は、なぜかレギュラーモデルになったことを知らないまま終えた記念すべき初撮影のオフショット！懐かしい）」と記し、水色のノースリーブトップス姿で犬たちを抱きかかえるショットや、綿雲が浮かんでいるような空間で撮影したショットなど、貴重なオフショットを多数公開した。最後に、「＃元乃木坂４６ と ＃乃木坂４６（＃筒井あやめ）と ＃日向坂４６（＃金村美玖） ＃奇跡の融合 ＃感謝です！ ＃ｂｉｓ またいつか」とハッシュタグを添えた。

この投稿にファンからは「祐希ちゃん６年間お疲れ様でした！」「今号で一区切りは寂しいけど、こんなに最強最高な奇跡の融合を見れたことすごく嬉しいです」「可愛すぎる３人」「最後にこの３人のカットが見れて本当に良かった、、」などの声が寄せられている。