学力は「過去の自分」との闘いで伸びる…検定試験をフル活用した勉強法で子どもはどう成長するか

検定試験をつかって明確な目標を立て、勉強するモチベーションを引き出す……それが「りんご塾」代表・田邉亨（たなべ・とおる）氏の教育メソッドだ。記事前編では、子どもを「検定試験漬け」にするくらいでいい、とまで述べている。その真意はどこにあるのか。著書『本物の算数力の育て方』より抜粋・編集してお贈りする。

算数オリンピックとは何か

算数オリンピックは算数分野の最高峰であり、中学受験に勝るとも劣らない難問ぞろいのテストだ。それは問題を見れば誰にでもわかることだが、公開されている平均点や正答率にもよくあらわれている。

算数オリンピックに挑む小学生は、ほとんどが算数好きや、大人に力を認められて参加を促されるような強者たちである。それでもたとえば、小6以下を対象とする算数オリンピック決勝の平均点を見てみると、100点満点のテストで、高いときでせいぜい40点台にしかならない。年によっては平均が10点台なんてこともあった。

正答率も決して高くない。予選では75％の子が解けるサービス問題も出るが、決勝だと正答率が3％や5％ほどという難問はめずらしくないし、2009年のジュニア算数オリンピック決勝で出題されたある問題の正答率は、なんと0％だった。中学入試でも、受験生の誰一人解けない問題というのは、なかなか出ないのではないだろうか。

こんな大会でメダルを獲得できたら、子どもは文句なくヒーローだ。一生の誇りにもなる。たとえ予選を突破できなくとも、これだけ高い目標に向かって勉強を続けさせれば、算数力をどんどん伸ばしてあげられる。前述の通り、算数の点数が中学受験の合否に及ぼす影響は大きいから、極めて有効な入試対策にもなる。

そんなことを考えて、いまの「算数特化型」へと塾を変えたのだった（ちなみに僕自身の名誉のために付け加えておくが、算数特化型になる前から、「りんご塾」の受験合格率は毎年ほぼ100％だった）。

ちなみに、算数オリンピックで見事メダルを獲得しても、さらに「上」があるのがこの科目のいいところだ。算数オリンピックで金メダルを獲得し、中学受験も終えたある生徒は、合格通知が届いた後も熱心に「りんご塾」に通っていた。別に来なくてもいいのに、何をするのかと思っていたら、持参した数学検定のテキストを開いて高校数学の問題に取り組んでいた。

早期教育で子どもらしさは損なわれない

だがここで、次のように心配する方がおられるかもしれない。たとえば、

〈小さい子を試験漬けにするのはかわいそうだ〉

といったふうに。

もちろん、親が検定試験を受けることを「強制」するのは論外だ。だが、そうではなく、本人にわずかでもやる気があって受けるのであれば、僕は子どもを試験漬けにしてもいいし、「もっと点をとろう」と励ましてもいいと思っている。そこは合格至上主義、点数至上主義でいいのではないだろうか。

早期教育や試験での苛烈な競争が子どもを疲弊させ、人格形成にも悪影響を及ぼすというのは、昔から言われてきたことだ。しかし長年、検定試験を利用して塾を運営してきた経験から言えば、そんな心配は無用だと思っている。

健全な競争はどんどん後押ししよう

勉強で「競争」というとき、大人の頭にあるのは入試だ。入試は確かに厳しい。入学できる人数は決まっているから、どんな高得点をとっても落ちる可能性はゼロにならない。子どもは〈あいつより良い点をとらなければ〉という「他者との競争」にはまり込んでいき、1点の差で一喜一憂して心が落ち着かなくなる。

しかし検定試験は絶対評価で、一般に7〜8割の点がとれれば全員合格だ。そういうシステムのなかでは「自分との競争」が起こる。合否の決め手は自分の得点だから、ライバルは十分な点を取ることができなかった「過去の自分」だ。

勉強すればそのライバルを乗り越えられることは、子どもにだってわかる。だから、いい意味で他人に構わず勉強するようになっていく。

これはすごく健全な競争ではないだろうか。実際、検定試験を利用した仕組みにのって学力をつけた子を塾で見ていると、いつも〈本当に勉強ができる子に、悪い子はいないなぁ〉と思えてくる。

どの子も僕なんかよりずっと落ち着いているし、小さい子、自分よりできない子をバカにすることもない。むしろ親切に解法を教えてあげたりしている。そんな子はたいてい、説明の仕方も上手だし、同じ子どもだから生徒も神妙に話を聞いている。

だから検定試験は人格形成に良い……とまで言うつもりはないが、このように悪い影響は見当たらないのだから、僕は子どもを検定試験漬けにして、もっと点をとるように励ましてもいいのではないかと思っている。

ポイントはたった1つ！ 「勉強グセ」のある「算数好き」の子どもを育てるためにプロの教育者がしていること