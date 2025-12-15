「東京コミコン2025」 ジョニー・デップ・『バック・トゥ・ザ・フューチャー』主演セレブが登場

2025年12月5日～12月7日まで幕張メッセにて開催された、第9回目となる国内最大級のアメコミ＆映画＆ポップ・カルチャーの祭典「東京コミコン」。今年公開40周年を迎えた大人気映画シリーズ『バック・トゥ・ザ・フューチャー』は、子供の頃に衝撃を受けた素晴らしい作品です。タイムマシン「デロリアン」に乗り、過去～未来にタイムスリップするストーリーは、大人になった今でも、何度観てもワクワクが止まらない名作です。

日本公開 40 周年を迎えた『バック・トゥ・ザ・フューチャー』

大ヒット映画に主演するセレブから、クリストファー・ロイドさん、リー・トンプソンさん、トム・ウィルソンさん、クローディア・ウェルズさんが登壇。

日本語吹き替え版でマーティの声を務めた三ツ矢雄二さんも壇上し、4名のそれぞれが考える “『バック・トゥ・ザ・フューチャー』が日本で愛され続ける理由”を舞台にて語り合いました。

12月7日セレブ・ステージでは、ジョニー・デップが登場

映画『パイレーツ・オブ・カリビアン』シリーズや『チャーリーとチョコレート工場』など、世界中の大ヒット作に出演している大物俳優、ジョニー・デップさんが登壇。

登場を待ち望んだ観客からは、大きな声援が飛び交いました。ジョニー・デップさんは「こんにちは～」と手を振り、明るいジェスチャーと共に笑顔で登場。

「皆さんに本当に深く深く深く感謝したいです。本当に、皆さんとても温かくて親切で、寛容で、ずっと力強くサポートし続けてくれました。ありがとうございます」と、感謝の気持ちを述べました。

ONE PIECEの作者・尾田栄一郎さん特製の暖簾がプレゼント

ジョニー・デップさんの出演作で吹き替えを多数務め、『ONE PIECE』ではサンジ役を務めている声優・平田広明さんがゲストとして登壇し、平田さんは少し早いクリスマスプレゼントとして、『ONE PIECE』の作者・尾田栄一郎さん特製の暖簾をプレゼント。

暖簾から登場するジョニー・デップさんの、ユーモア溢れるリアクションや、ジャック・スパロウが描かれた暖簾をバックにポーズを取る姿に、観客からは熱い視線と声援が送られました。

「こんなにも僕のために人が集まってくれたなんて信じられません。本当に嬉しいです。もしかしたら僕は入院していて、夢を見ているのかもしれませんね…。君たちは僕のここ（心）にいます。本当にありがとうございます、大好きです」と皆さんに感情の気持ちがいっぱいのメッセージで締めくくられました。

「東京コミコン2025」グランドフィナーレ

「東京コミコン2025」グランドフィナーレでは、3日間を駆け抜けたセレブ、アンバサダーたちが舞台に勢ぞろい。メインMCのLiLiCoさん中丸雄一さん、アンバサダーの山本耕史さん、PR大使の伊織もえさんらが、思い出を笑顔で振り返ります。

最後は恒例となりつつある、サイン入りTシャツを詰めたランチャーを、セレブたちがステージから次々に発射。最後は山本氏の「よーお！」の掛け声に合わせて一丁締めが行われ、「東京コミコン2025」のグランドフィナーレは華やかに締めくくられました。

東京コミコン2025(東京コミックコンベンション2025)

幕張メッセ

千葉県千葉市美浜区中瀬2-1

2025年12月5日（金）11:00～19:00

12月6日（土）10:00～19:00

12月7日（日）10:00～18:00