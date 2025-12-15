アプローチで上手く転がすコツは？「右ヒザを左ヒザに寄せると…」プロが解説
アプローチは状況に合わせて「寄る球筋」を打ち分ける必要がある。打ち分けは、軌道やフェースコントロールを変えるのが常識だが「フィニッシュの形を決めて、そこに向かっていけば意図した球筋が打てますよ」と今野一哉。
それも普通のフィニッシュではなく、大袈裟に動いた “オーバードゥ”で形を作るといいそうだ。打ち終わったあとに大袈裟な形を作ろう！ヘンテコな形だが、試してみるとあら不思議！球筋が簡単に打ち分けられるぞ。
ドローならスムーズに長く転がる
転がしもフック回転のサイドスピンをかけると、きちんと低く打ち出しながら転がりのいいボールが打てます。ハイドローと同じくフェースを返しながら打つので、オーバードゥのフィニッシュの形は、フェースが地面を向くまでしっかり腕や手首を返す。体の向きはほぼ正面を向けたままでいいので、ヘッドを先行させてフェースをしっかりターンさせてください。
長く転がるローボールを打つので体重は左足荷重。上ではなく低く前に力をかけていくので、右ヒザを左ヒザに寄せるようにして、ヘッドを低く動かし続けてください。
ロードロー（転がし）
【狙い】
→ボールを低く抑えて、手前から転がして寄せる
イメージするフィニッシュはこの形！
★ヘッドをヒザよりも高く上げない
★フェースを地面に向ける
★体よりも手元、手元よりもヘッドが先行
★クラブが左方向を指す
★右ヒザを左ヒザに寄せる
★左足体重
ローボールのニーアクションは、右ヒザを左ヒザへ寄せながら打つ。体重が左に移り、左軸で打つと出球が低くなる。
地面を引きずるくらい低く動かすイメージで、フェースを大きく返してフィニッシュ。フェースを返すとロフトが立つので低く打ち出せる。上から打ち込んでロフトを立てるより安全で確実だ。
落下地点よりも通過地点をイメージする
スライスやドローを意識すると、距離感も合いやすくなります。とくにアプローチが苦手な人は、ボールの落としどころを決めてそこに落とすよりも、空中に立てた的をイメージして、的を通過させる狙い方がオススメ。
その的も十字に4分割して、ハイボールスピンなら的の中心から左上、ロードローなら右下を通すように狙うと、意図した球筋を打ちながら距離感が合ってきます。
空中にイメージする的は十字に4分割し、高い球は上、低い球は的の下を狙う。さらに曲げて打つつもりで、スライスは左、ドローは右を狙うと球筋がもっと明確に打ち分けられる。
いかがでしたか？ ロードロ―のフィニッシュをぜひ試してみてください！
レッスン＝今野一哉
●こんの・かずや／1982年生まれ、千葉県出身。小誌で連載中のプロコーチ。東京都･平井駅近くの「子供が主役のゴルフ施設」キッズゴルフクラブを主宰。東京都･幡ヶ谷駅近くのゴルフエイティーンなどでレッスン活動も行っている。キッズゴルフクラブ代表。
構成＝野中真一
写真＝中野義昌
協力＝日神グループ 平川CC