◇ラグビーリーグワン ディビジョン2 第1節 NECグリーンロケッツ東葛31-14レッドハリケーンズ大阪(13日、柏の葉公園総合競技場)

ラグビーリーグワンが開幕し、ディビジョン2のNECグリーンロケッツ東葛(東葛)が今季開幕戦を白星で飾りました。

東葛はチームを東日本旅客鉄道株式会社(JR東日本)に譲渡することが決まり、今季がNECとして迎えるラストシーズンとなります。

試合は序盤からペースを握った東葛は前半4分に後藤輝也選手、15分に尾又寛汰選手がトライを決め、リードを作ります。28分にトライを返されますが、直後の31分に再び後藤選手がタッチラインギリギリのトライを決め、17-7で前半を折り返します。

後半は21分にオルビン・レジャー選手がトライ、34分には後藤選手がハットトリックとなるこの日3個目のトライを決めました。

その後リードを守り抜いた東葛は5本のトライで31-14と白星スタート。クラブの太田治GMは開幕前に「NECへの感謝を最高の形で示すため、『2部優勝・1部昇格』を必ず達成する」とコメントしていました。