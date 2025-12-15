【暴風雪警報】北海道・旭川市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町などに発表 15日06:15時点
気象台は、午前6時15分に、暴風雪警報を旭川市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町に発表しました。
上川地方では、15日昼前まで暴風雪や大雪に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■旭川市
□暴風雪警報【発表】
15日昼前にかけて警戒
風向 北
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
16日にかけて注意
■士別市
□大雪警報
積雪 15日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
16日にかけて注意
■名寄市
□大雪警報
積雪 15日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
16日にかけて注意
■富良野市
□大雪警報
積雪 15日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
16日にかけて注意
■鷹栖町
□暴風雪警報【発表】
15日昼前にかけて警戒
風向 北
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
16日にかけて注意
■東神楽町
□暴風雪警報【発表】
15日昼前にかけて警戒
風向 北
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
16日にかけて注意
■当麻町
□暴風雪警報【発表】
15日昼前にかけて警戒
風向 北
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
16日にかけて注意
■比布町
□暴風雪警報【発表】
15日昼前にかけて警戒
風向 北
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
16日にかけて注意
■愛別町
□暴風雪警報【発表】
15日昼前にかけて警戒
風向 北
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
16日にかけて注意
■上川町
□暴風雪警報【発表】
15日昼前にかけて警戒
風向 北
最大風速 16m/s
□大雪警報
積雪 15日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
16日にかけて注意
■東川町
□暴風雪警報【発表】
15日昼前にかけて警戒
風向 北
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
16日にかけて注意
■美瑛町
□暴風雪警報【発表】
15日昼前にかけて警戒
風向 北
最大風速 16m/s
□なだれ注意報
16日にかけて注意
■上富良野町
□大雪警報
積雪 15日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
16日にかけて注意
■中富良野町
□大雪警報
積雪 15日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
16日にかけて注意
■南富良野町
□大雪警報
積雪 15日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
16日にかけて注意
■占冠村
□大雪警報
積雪 15日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 40cm
□なだれ注意報
16日にかけて注意
■和寒町
□なだれ注意報
16日にかけて注意
■剣淵町
□なだれ注意報
16日にかけて注意
■下川町
□大雪警報
積雪 15日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
16日にかけて注意
■美深町
□大雪警報
積雪 15日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
16日にかけて注意
■音威子府村
□大雪警報
積雪 15日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
16日にかけて注意
■中川町
□大雪警報
積雪 15日昼前にかけて警戒
12時間最大降雪量 50cm
□なだれ注意報
16日にかけて注意
■幌加内町
□なだれ注意報
16日にかけて注意