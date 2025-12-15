TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午前6時15分に、暴風雪警報を旭川市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風雪警報】北海道・旭川市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町などに発表 15日06:15時点

上川地方では、15日昼前まで暴風雪や大雪に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■旭川市
□暴風雪警報【発表】
　15日昼前にかけて警戒
　風向　北
　最大風速　16m/s

□なだれ注意報
　16日にかけて注意

■士別市
□大雪警報
　積雪　15日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　16日にかけて注意

■名寄市
□大雪警報
　積雪　15日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　16日にかけて注意

■富良野市
□大雪警報
　積雪　15日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報
　16日にかけて注意

■鷹栖町
□暴風雪警報【発表】
　15日昼前にかけて警戒
　風向　北
　最大風速　16m/s

□なだれ注意報
　16日にかけて注意

■東神楽町
□暴風雪警報【発表】
　15日昼前にかけて警戒
　風向　北
　最大風速　16m/s

□なだれ注意報
　16日にかけて注意

■当麻町
□暴風雪警報【発表】
　15日昼前にかけて警戒
　風向　北
　最大風速　16m/s

□なだれ注意報
　16日にかけて注意

■比布町
□暴風雪警報【発表】
　15日昼前にかけて警戒
　風向　北
　最大風速　16m/s

□なだれ注意報
　16日にかけて注意

■愛別町
□暴風雪警報【発表】
　15日昼前にかけて警戒
　風向　北
　最大風速　16m/s

□なだれ注意報
　16日にかけて注意

■上川町
□暴風雪警報【発表】
　15日昼前にかけて警戒
　風向　北
　最大風速　16m/s

□大雪警報
　積雪　15日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報
　16日にかけて注意

■東川町
□暴風雪警報【発表】
　15日昼前にかけて警戒
　風向　北
　最大風速　16m/s

□なだれ注意報
　16日にかけて注意

■美瑛町
□暴風雪警報【発表】
　15日昼前にかけて警戒
　風向　北
　最大風速　16m/s

□なだれ注意報
　16日にかけて注意

■上富良野町
□大雪警報
　積雪　15日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報
　16日にかけて注意

■中富良野町
□大雪警報
　積雪　15日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報
　16日にかけて注意

■南富良野町
□大雪警報
　積雪　15日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報
　16日にかけて注意

■占冠村
□大雪警報
　積雪　15日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　40cm

□なだれ注意報
　16日にかけて注意

■和寒町
□なだれ注意報
　16日にかけて注意

■剣淵町
□なだれ注意報
　16日にかけて注意

■下川町
□大雪警報
　積雪　15日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　16日にかけて注意

■美深町
□大雪警報
　積雪　15日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　16日にかけて注意

■音威子府村
□大雪警報
　積雪　15日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　16日にかけて注意

■中川町
□大雪警報
　積雪　15日昼前にかけて警戒
　12時間最大降雪量　50cm

□なだれ注意報
　16日にかけて注意

■幌加内町
□なだれ注意報
　16日にかけて注意