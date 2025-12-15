ÉÍ¸ýµþ»ÒàÍÉ¤ì¤ë½÷¿´á ¤ªµ¤¤ËÆþ¤êEVIL¤¬1¡¦4¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥óÀï¡Ä¥¢¥Ë¥Þ¥ëÉÍ¸ý»á¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎÍðÆþ»ØÎá¡ª
¡¡¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Ç¸ÞÎØ£²Âç²ñÆ¼¥á¥À¥ë¤ÎÉÍ¸ýµþ»Ò¡Ê£´£·¡Ë¤¬µ¤¤Þ¤Þ¤Ë¸ì¤ë¹¥É¾Ï¢ºÜ¡Öµ¤¹ç¤Ç£Ç£Ï¡ª¡×¡¢º£²ó¤ÏÍèÇ¯£±·î£´Æü¤Î¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹Åìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë£²£°£²£±Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ½ÀÆ»ÃË»Ò£±£°£°¥¥íµé¶â¥á¥À¥ë¤Î¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡Ê£²£¹¡Ë¤ËÃíÌÜ¤À¡£Æ±¤¸¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥ó¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë°ìÊý¡¢ÂçÊª¿·¿Í¤ò·Þ¤¨·â¤Ä£Î£Å£Ö£Å£ÒÌµº¹ÊÌµé²¦¼Ô¤Î¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥À¡¼¥¯¥Í¥¹¡¢£Å£Ö£É£Ì¤Ø¤Î±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤»×¤¤¤âÇúÈ¯¡£¸ÞÎØ¥á¥À¥ê¥¹¥È¤«¶Ë°¿Í¤«¡£ÍÉ¤ì¤ë½÷¿´¤Î¹ÔÊý¤Ï¡½¡½¡£
¡ÚÉÍ¸ýµþ»Ò¡¡µ¤¹ç¤Ç£Ç£Ï¡ª¡Û¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡Á¡ª¡¡Áá¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦Ç¯¤ÎÀ¥¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥ì¥¹³¦¤âÏÃÂê¤Î¥«¡¼¥É¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£ÀèÆü¡¢¤È¤¢¤ë¤ª¿©»ö²ñ¤Ç¡¢¾¼ÏÂ¤Î¥×¥í¥ì¥¹ÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Éã¤Î»þÂå¤ÎÁª¼ê¤ÎÊý¤¿¤Á¤ÎÆþ¾ì¥Æ¡¼¥Þ¤òÎ®¤·¤Æ¡¢¤â¤Î¤Þ¤Í¤ò¤·¤¿¤ê¡£¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÏÃ¤ÏËÜÅö¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢ÍèÇ¯£±·î£´Æü¤Ë½ÀÆ»¤Î¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¦¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥óÁª¼ê¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡Á¡£ºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¸å¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤´°ì½ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¦¥ë¥ÕÁª¼ê¤Ï¥Ñ¥ê¤«¤éµ¢¹ñ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¤·¤¿»þ¤È¤Æ¤âÂç¤¤¯¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ï¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ÇÁÈ¤Þ¤ì¤¿¤é¡¢¤Ò¤È¤¿¤Þ¤ê¤â¤Ê¤¤¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Æ¸À¤¦¤Ê¤éÄ¶¿Í¥Ï¥ë¥¯¤Ç¤¹¤Í¡£ÉÝ¤µ¤â¥ª¡¼¥é¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÆü¤â¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡ª¡ª¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤´°ì½ï¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£È±·Á¤¬¥ª¡¼¥ë¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¥ï¥¤¥ë¥É¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾þ¤é¤Ê¤¤¡¢µ¤¼è¤é¤Ê¤¤ÌÌÇò¤¤Êý¤Ç¤¹¤Í¡£¥×¥í¥ì¥¹¤Ç¤É¤ó¤ÊÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¶ÚÆù¤ò¸«¤ë¤ÈºÂ¤Ã¤¿»þ¤ÎÂÀ¤â¤â¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡££Ô¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Ç¸«¤¿Âç¶»¶Ú¤âÃÃ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂÀ¤â¤â¤ÎÂÀ¤µ¤Ï¤µ¤¹¤¬¡£½ÀÆ»¤ÇÃÃ¤¨¤¿Â¹ø¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂÐÀïÁê¼ê¤Ï£Å£Ö£É£Ì¤¯¤ó¡£à¤¯¤óá¤Çµö¤µ¤ì¤ë¤«¤Ê¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤Ò¤½¤«¤Ë¤Í¡¢»ä¤Ï£Å£Ö£É£Ì¤¯¤ó¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤â¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÊÆÍÁ³ÂçÀ¼¤Ç¡Ë¡Ö¤¢¤Î¤Þ¤Þ¥¤¥±¥¤¥±¡ª¡¡¥¤¥±¤À¤¾¡Á¡ª¡¡£Å£Ö£É£Ì¡Á¡ª¡ª¡×
¡¡¼ºÎé¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤¤¤ä¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Í³¤Ë¤Ò¤É¤¤¤³¤È¤â°¤¤¤³¤È¤â¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¤Ç¤¹¤¬¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤Ç¤âÀï¤Ã¤Æ¶¯¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¶ÚÆù¤Î¾õÂÖ¤È¤«¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÃÃ¤¨¤Æ¤ë¤Ê¡Á¡×¤È¤«¡£Îý½¬¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤¢¤È¡¢Âç¥¹¥¿¡¼¤Î¸öÅÄÐÔÌ¤¤µ¤ó¤ò»Ï¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡£³§¤µ¤ó¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±þ±ç¤µ¤ì¤ë£Å£Ö£É£Ì¤¯¤ó¤Ï¤¹¤´¤¯¶¯¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡£²¿Í¤¬ÂÐÖµ¤·¤¿¡¢£±£°·î¤ÎÎ¾¹ñÂç²ñ¤Ï¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥¦¥ë¥ÕÁª¼ê¤¬ÆÍÁ³¥ê¥ó¥°¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ê£È¡¥£Ï¡¥£Ô¡Ë¡×¤ÎÌÌ¡¹¤òÅê¤²¤Æ£Å£Ö£É£Ì¤¯¤ó¤ÎÁ°¤Ç¿Î²¦Î©¤Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¤¶ÛÇ÷´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¾ìÌÌ¡¢¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥ì¥¹¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤«¤º®¤¼¤Æ¤«¤º®¤¼¤Æ¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦¥É¥¥É¥¥ï¥¯¥ï¥¯¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤À¤Ê¡Á¡£Æü¾ïÀ¸³è¤¸¤ã¡¢¤³¤ó¤Ê¥É¥¥É¥¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
¡¡£±¡¦£´¤Ç¤â¡¢£Å£Ö£É£Ì¤¯¤ó¤¿¤Á¤¬¥¦¥ë¥ÕÁª¼ê¤ò¤É¤¦¤«¤²ó¤¹¤Î¤«¡£¤É¤ó¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£½ÀÆ»½÷»Ò¤ÎºÇ½ÅÎÌµé¤ÎÊý¤È¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢½ÀÆ»¥È¥Ã¥×¤Î°µÎÏ¤Î¤¹¤´¤µ¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡¢¤É¤ó¤Êµ»¤ò·«¤ê½Ð¤¹¤Î¤«¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢£Å£Ö£É£Ì¤¯¤ó¤Ï¥×¥í¥ì¥¹¤ò²¿Ç¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢É´ÀïÏ£Ëá¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡Á¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡£¤É¤Ã¤Á¤¬¾¡¤Ä¤Î¤«¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¤³¤³¤ÇÉÍ¸ýÆ»¾ìÀ¸¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¥¢¥Ë¥Þ¥ëÉÍ¸ý»á¤¬ÍðÆþ¡Ë
¡¡¥ª¥¤¥ª¥¤¡ª¡¡µþ»Ò¡¢¤ªÁ°²¿¸À¤Ã¤Æ¤ó¤À¤è¡ª¡¡¤ªÁ°¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¤ËÍðÆþ¤¹¤ë¤ó¤À¤è¡ª¡¡¥ª¥é¡¼¡ª¡¡ÆâÆ£¡ÊÅ¯Ìé¡Ë¤È£Â£Õ£Ó£È£É¤È£³¿Í¤ÇÍðÆþ¤·¤Æ¤³¤¤¡ª¡¡µ¤¹ç¤À¡ª¡ª