ÁÆÉÊ¤Î¡Ö£Ô£È£Å £×¡×¹óÉ¾¡õ¿É¸ý¿³ºº¡¡¥¡¼¶É´Ø·¸¼Ô¤Ïà´÷Øß¤Î¤Ê¤¤°Õ¸«á¤È´¿·Þ
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×ÁÆÉÊ¤Î¿É¸ý¿³ºº¤¬º£¤Ê¤ªÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤ªÃã¤Î´Ö¤Ë¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢£±£³ÆüÊüÁ÷¤Î½÷·Ý¿Í£Î£ï¡¥£±·èÄêÀï¡Ö£Ô£È£Å¡¡£×¡¡£²£°£²£µ¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Î¹ÖÉ¾¤À¡£¿³ºº°÷¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö£±ÉÃ¤âÌÌÇò¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡ÖÌ¡ºÍ¥³¥ó¥È¤Ë¤³¤ó¤Ê¤ÎÆþ¤ì¤È¤±¤ÐÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦»×ÏÇ¤¬µÒ¤ËÆ©¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤ÎÃÕÀÛ¤µ¤ä¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¿É¸ý¥³¥á¥ó¥È¤òÏ¢È¯¡£½ªÈ×¤Ë¤Ï¡Ö£±£°£°£°Ëü±ß¤â¤é¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤ÎÄã¤¤Âç²ñ¡×¤ÈÂç²ñ¼«ÂÎ¤ò»Â¤ê¼Î¤Æ¡¢¥Í¥Ã¥È¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤¿¡£
¡¡ÁÆÉÊ¤ÏÌ¡ºÍÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡Ö£Í¡½£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤ÎºÇÇ¯¾¯²¦¼Ô¡£¾Ð¤¤¤Ø¤Î¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê»ÑÀª¤¬¼ÂÎÏ¤È¿Íµ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¡¼¶É´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¡£
¡ÖÁÆÉÊ¤µ¤ó¤Ïà¾Ð¤¤á¤ËÅ°ÄìÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÊý¡£ÈÖÁÈÂ¦¤¬ºî¤ê¾å¤²¤¿ÂæËÜ¤ò¡Ø¤ª¤â¤ó¤Ê¤¤¡¢¤³¤³¤â¤ª¤â¤ó¤Ê¤¤¡Ù¤È»ØÅ¦¤·¤Ê¤¬¤éÆÉ¤à¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£À©ºîÂ¦¤È¤·¤Æ¤Ï´÷Øß¤Î¤Ê¤¤°Õ¸«¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç½õ¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÂæËÜ¤òÄ¾ÀÜÁÆÉÊ¤µ¤ó¤ËÆÏ¤±¤¿¿·¿Í¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢¤½¤Î¤¹¤´¤ß¤È¶ÛÄ¥´¶¤Ëµ¤¤ª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÁÆÉÊ¤Ïº£Ç¯£³·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿´ØÀ¾¤Î¼ã¼ê·Ý¿Í¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¾Þ¥ì¡¼¥¹¡ÖÂè£±£´²ó£ù£ô£öÌ¡ºÍ¿·¿Í¾Þ·èÄêÀï¡×¤Ç¤â¿³ºº¤òÃ´Åö¡£½Â¤á¤ÎÅÀ¿ô¤ò¤Ä¤±¸·¤·¤¤»ØÅ¦¤âÈô¤Ð¤·¤¿¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ë½Ð¾ì·Ý¿Í¤ò¾·¤¯¤Ê¤É¥¢¥Õ¥¿¡¼¥±¥¢¤â·ç¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö£Ô£È£Å¡¡£×¡×¤Ç¤Î¹óÉ¾¤â¤ª¾Ð¤¤¤Ø¤Î¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê»ÑÀª¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¢¤ë¼ï¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£