¡¡¿©¤Ù¤ë¤Î¤âÎ©ÇÉ¤ÊÎý½¬¡½¡½¡£¹Åç¡¦¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê£´£¸¡Ë¤¬£±£´Æü¤Ë¹Åç»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÆý»À¶Ý¥¨¥¥¹¡Ø¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¡Ù¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¡õ¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼£â£ù¹Åç£Æ£Í¡×¤Ë½Ð±é¡££Ä£Á¡¡£Ð£Õ£Í£Ð¤Î£Ù£Ï£Ò£É¤È¡Ö¤ª¤Ê¤«¤Î·ò¹¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡ÖÄ²Æâ´Ä¶¡×¡ÖÄ²³è¡×¡ÖÆý»À¶Ý¡×¤Ê¤Éà¤ª¤Ê¤«¥ï¡¼¥Éá¤¬¼¡¡¹¤ÈÈô¤Ó¸ò¤Ã¤¿Ãæ¡¢¿·°æ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÌîµåÁª¼ê¤â¡ØÄ²¡Ù¤¬¶¯¤¯¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤â¤´ÈÓ¤À¤±¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢°ìµ¤¤Ë¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡£µåÃÄ£Ï£Â¤Ç¸½ºß¤Ï£Í£Ì£Â¤Î¥«¥Ö¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¤ä»Ø´ø´±¤â¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Ï¡ÖÂÎ¤ÎÀþ¤¬ºÙ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡Ö¤¤¤¤Áª¼ê¤ÏÇ¯¡¹ÂÎ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ë¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¿ÈÄ¹£±£¸£¹¥»¥ó¥Á¤Î¿·°æ´ÆÆÄ¤â¥×¥íÆþ¤êÅö»þ¤ÏÂÎ½Å£¸£°¥¥íÂæ¡£ÌÔÎý½¬¤È¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò½Å¤Í¡¢Á´À¹´ü¤Ï£±£°£°¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇ¤â£Î£Ç¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¿©¤Ù¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤À¡£¼ã¼ê»þÂå¤ÏÄ«¤«¤éÈÕ¤Þ¤ÇÅ¥¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤ÆÎý½¬¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÈÓ¤Ï¿©¤¨¤¿¡£²¶¤Î»þ¤Ï·³Ââ¤è¤ê¥¥Ä¥¤¤«¤é¤Í¡£¤½¤ê¤ã¡¢¿©Íß¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤±¤É¡¢ÌµÍý¤ä¤ê¿©¤Ù¤Æ¿²¤¿¡£ÀäÂÐ¡¢Âç»ö¤è¡£³Ú¤·¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤·¡£¤½¤³¤é¤Ø¤ó¤â¿ÉÊú¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤ë¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿à¿·°æ¥¤¥º¥àá¤Ï¡¢¼Â¤Ï¸½ÌòÀ¤Âå¤Ë¤âÃíÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡££±£±·î¤Ë¼ã¼ê¼çÂÎ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿µÜºê¡¦ÆüÆî¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¡¢¸ñ¾¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿©»ö¥ë¡¼¥ë¤¬È¯Æ°¡£³°¿©¤½¤Î¤â¤Î¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤¬¡¢½Ð³Ý¤±¤ëÁ°¤ËÁª¼ê½É¼Ë¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ëÍ¼¿©¤òÉ¬¤º¸ý¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤à¾ò·ïá¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡µåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö´ðËÜ¡¢½É¼Ë¤Î¿©»ö¤Ï±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¤â¤Î¡£¤½¤ì¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢³°¤Ç¿©¤Ù¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬´ÆÆÄ¤Î¹Í¤¨¡×¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤â¡¢¿©Æ²¤Ë¤Ï¿©»ö¤ò¤È¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤òµÆþ¤¹¤ë¡Ö½ÐÀÊÊí¡×¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ëÇ°¤ÎÆþ¤ì¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìîµå¤Îµ»½Ñ¤òËá¤¤¤Æ¤â·ÑÂ³¤µ¤»¤ëÂÎÎÏ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¸µ¤â»Ò¤â¤Ê¤¤¡£¿©¤Ù¤ëÂÎÎÏ¡¢¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤ëÆâÂ¡´ï´±¤Î¶¯¤µ¤â¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤ÏÉÔ²Ä·ç¤ÊÍ×ÁÇ¡£¡Ö¶¯¤¤Áª¼ê¡×¤òµá¤á¤ë¸ñ¾¤Î¿©°é¤ÏÂ³¤¯¡£