サッカーJリーグは、2026年上半期に『明治安田Jリーグ百年構想リーグ』を実施。そのグループ組み合わせが、15日午後に発表予定となっています。

Jリーグは2026年下半期より秋春制へ移行。来シーズンは2026年8月から2027年6月まで。『2026/27シーズン』と年をまたぐスケジュールに変更となります。その移行期間となる上半期に行われる特別な大会が、百年構想リーグとなります。

『J1』と『J2・J3』に分けて実施される百年構想リーグ。参加クラブを地域ごとに10クラブずつに振り分けて、ホーム&アウェイ方式のリーグ戦『地域リーグラウンド』を実施。その振り分け方については、降雪地域のクラブ数、同都道府県のクラブはできるだけ同グループに、交通手段等 といった観点を踏まえ、総合的に決定するとのこと。

J1は東西の2グループで構成。来季は関東圏に10クラブが該当。この10クラブが東地域に入り、それ以外の10クラブが西地域に入る可能性が考えられます。優勝クラブは、AFCチャンピオンズリーグエリート2026/27の出場枠を獲得。またこの特別大会によるJ2降格はありません。

J2・J3は東西南北の4グループで構成。その組み合わせの振り分け方が注目されます。また、J2・J3もこのリーグの成績による昇格・降格もありません。

そしてどちらのカテゴリーも、地域リーグラウンドは、90分で勝敗が決しない場合はPK戦を実施。PK勝利チームに勝ち点2、PK負けチームにも勝ち点1を付与するなど、従来のリーグ戦と違い、引き分けがありません。百年構想リーグは2026年2月7日に開幕します。