４月からテレビ東京ニューヨーク支局に赴任した同局の片渕茜キャスターが１４日までに自身のＳＮＳを更新し、近況を公開した。

インスタグラムに「今週はＦＯＭＣ中継でワシントンへ行ってきました。アメリカが冬時間に入ってからは、金融政策の発表やパウエル議長の記者会見からモーサテ本番までの時間がよりタイトになり、慌ただしさが増します。」と日々の仕事を明かした。

「記者会見では、これまでの利下げで政策金利が中立金利の推計レンジに入ってきた、との発言もあって、一瞬タカ派的かな？と感じました。

ただ、利下げ打ち止めを強く示唆するほどでもなく、米国債買い入れが発表されたこともあって株価は上昇でした。もともと『タカ派的利下げ』が織り込まれていましたし、市場は比較的楽観的なムードでしたね 限られた時間の中で、発表内容をどう解釈するかが難しいなあといつも思います…」と心境をつづった。

最後に「帰りに駅で大きなクリスマスツリーも観られました」と煌めく大きなクリスマスツリーで投稿を締めた。

この投稿にフォロワーからは「ツリーも綺麗だけど茜ちゃんはもっと綺麗」「遠く日本から変わらず応援してますよ」「片渕さんの笑顔にいつも癒されますね」「立派なツリーですね」「片渕さん癒しです」「茜さんいつ見ても綺麗ですね」などの声が寄せられている。