◆第７７回阪神ＪＦ・Ｇ１（１２月１４日、阪神競馬場・芝１６００メートル、良）

２歳女王決定戦、第７７回阪神ＪＦ・Ｇ１は１４日、阪神競馬場の芝１６００メートルで行われ、２番人気のスターアニス（松山）が直線で抜け出し、重賞初制覇を飾った。同舞台の牝馬３冠初戦、桜花賞（４月１２日、阪神）の最有力ヒロインに躍り出た。

２８年ぶりとなる重賞馬不在の混戦を断ち切った。スターアニスは外め７、８番手の好位置をキープ。日陰になっていた４コーナーから勝負の直線に飛び出ると、夕日に照らされて栗毛の馬体が美しく輝いた。前に壁はなく、あとはＶロードを突き進むだけだった。

追い出しを待った松山が左ムチを一発。それに呼応するようにグングンと加速する。「返し馬からすごくよかったですし、自信を持って最後も外へ出せました」。残り２００メートルから完全に抜け出すと、上がり最速で内から迫るギャラボーグの追い上げを１馬身１／４差で封じた。

天気も味方した。早朝まで降った雨も上がり、４Ｒ終了後は馬場も稍重から良に回復。「今日みたいなきれいな馬場が持ち味が出るんじゃないかな」と振り返ったとおり、大跳びのフットワークを存分に発揮させ、コースレコードに０秒３差の好時計決着だった。レコード決着だった前走の中京２歳Ｓでも牡馬相手にタイム差なしの２着に好走。検量室へ引き揚げる松山には充実の笑みがあふれていた。

母が敗れた舞台で、課題の距離延長をクリアした。スプリント重賞２勝の母エピセアロームは、１１年の阪神ＪＦを２番人気で８着。２度騎乗経験のある松山は「跳びがきれいな部分が似ています。お母さんよりも距離が延びて走れるのはいい」と、新馬から４戦連続で手綱を握る娘への手応えを深めた。今年のＪＲＡの芝マイルＧ１・３勝目となった高野調教師も「信じていましたが、勝ってくれてすごい馬だなと思います」と興奮したように語った。

この日の馬体重は４７８キロで、腹回りは細くまだまだ成長途上だ。高野師は「今後は筋肉が付いてくると思いますが、それでも力を出せるように管理していきたい。春は同じ舞台をもちろん狙います」と桜花賞を見据えた。成長した姿で、桜の女王の称号も狙い撃つ。（松ケ下 純平）

◆スターアニス 父ドレフォン、母エピセアローム（父ダイワメジャー）。栗東・高野友和厩舎所属の牝２歳。北海道安平町・ノーザンファームの生産。通算成績は４戦２勝。重賞初勝利。総獲得賞金は８４７６万８０００円。馬主は吉田勝己氏。