「香港マイル・香港Ｇ１」（１４日、シャティン）

２２年香港ヴァーズのウインマリリン以来、３年ぶりのＶを目指して日本馬７頭が参戦したが、マイルに挑んだラストランのソウルラッシュ、カップに臨んだベラジオオペラの２着が最高だった。香港マイルはヴォイッジバブルがＶ。カップはロマンチックウォリアーが４連覇を果たし、スプリントではカーインライジングが１６連勝を決めるなど地元・香港勢が存在感を示した。ヴァーズはフランスのソジーが快勝した。

ラストランを飾ることはできなかった。直線でしぶとく脚を伸ばした２番人気ソウルラッシュだったが、結果は２着。ヴォイッジバブルに半馬身まで詰め寄るも、かわすことはできなかった。

ロマンチックウォリアーを負かしたドバイの再現を狙ったのは、鞍上のＣ・デムーロ。「先日のマイルＣＳでは力を発揮できませんでした。でも、きょうのソウルラッシュは最高の状態でした。本来の力を出せたと思います」。相棒の健闘をたたえ、「彼はとてもタフです。できる限り長く乗り続けたいと思いました」と引退を惜しんだ。

「ステイゴールドのように香港で有終の美を飾ってほしい」。池江師は２４年前の思いを胸に、愛馬を送り出した。ただ、年齢を重ねたことでズブさが増し、想定よりも難しいポジションになったのが誤算だった。「かなり促してあのポジションを取れた。勝負どころからさらにズブくなって…。直線はある程度エンジンは掛かったけど、反抗的になって１回出たところでソラを使って、ヴォイッジが来た時に少し反応したけど、ストップするような感じだった」と本来の走りができずに悔しがった。

有終Ｖとはいかなったが、日本代表として香港３冠馬と張り合った。指揮官は「最後を勝って引退させてあげたかったけど、日本のファンの期待を裏切って、申し訳ない気持ちで一杯です」と目を赤くする。国内に続き世界を制したＧ１・２勝馬。今後は種牡馬入りし、産駒たちに“魂”を継承していく。