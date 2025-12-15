「香港スプリント・香港Ｇ１」（１４日、シャティン）

２２年香港ヴァーズのウインマリリン以来、３年ぶりのＶを目指して日本馬７頭が参戦したが、マイルに挑んだラストランのソウルラッシュ、カップに臨んだベラジオオペラの２着が最高だった。香港マイルはヴォイッジバブルがＶ。カップはロマンチックウォリアーが４連覇を果たし、スプリントではカーインライジングが１６連勝を決めるなど地元・香港勢が存在感を示した。ヴァーズはフランスのソジーが快勝した。

香港のスプリント王で１番人気のカーインライジングは、発馬で微妙に遅れながらも出していって敢然と先行。直線で一方的に後続を突き放し、最後は流すほどの大楽勝だった。連覇を果たし、キャリア４戦目からの連勝を「１６」に。Ｇ１は６勝目。パートンは「大型スクリーンが見えたら、ぶっちぎっていて、陣営も望んでいた形だなと。力を出し切ってくれたと思う」と能力に脱帽。ヘイズ師は「彼は再び香港（スプリント）３冠に向けて準備万端のようです。そしてその後は、万全の準備を整え、ジ・エベレストに挑戦するでしょう」と来年のプランを明かしていた。