「香港カップ・香港Ｇ１」（１４日、シャティン）

２２年香港ヴァーズのウインマリリン以来、３年ぶりのＶを目指して日本馬７頭が参戦したが、マイルに挑んだラストランのソウルラッシュ、カップに臨んだベラジオオペラの２着が最高だった。香港マイルはヴォイッジバブルがＶ。カップはロマンチックウォリアーが４連覇を果たし、スプリントではカーインライジングが１６連勝を決めるなど地元・香港勢が存在感を示した。ヴァーズはフランスのソジーが快勝した。

日本の宿敵を打ち負かすことはできなかった。ベラジオオペラは２着。最後はいい脚を繰り出した。ただ、先に抜け出したロマンチックウォリアーが止まらない。４連覇を飾った地元のスターホースの背中は遠かった。

「好きに乗ってこい」。横山和は上村師からこう言って送り出された。「状態は申し分なかったと思います。スタートも上手に出てくれましたし、いろいろプランを考えていましたが、結果的にいい形に収まりました」とレースを回顧。それでも悔しい思いは隠せず、「相手も素晴らしい馬ですし、強いのは分かっていましたが、やっぱり勝ちたかったというのが、すごい正直な気持ちです」と渋い表情を見せた。

標的を１頭に絞ったレースだった。指揮官も「相手はあの１頭だけと思っていたので。強いて言うなら向正面。ロマンチックが内だったら押さえ込めたかなと思う。位置取りが逆だったら…。着差を見たら向こうが強いなと思うけど、勝つつもりで来たので悔しい」と肩を落とした。次戦は未定だが、海外初遠征をクリアし、世界で通用する手応えもつかんだ。今後も日本が誇る“二千のスペシャリスト”として奔走する。