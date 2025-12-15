「この冬、おでん食べた？」＜回答数37,992票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第384回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「この冬、おでん食べた？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「この冬、おでん食べた？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
おでん
【材料】（2人分）
大根 1/4本
ニンジン 1/2本
ゴボウ天 2本
さつま揚げ 2枚
牛すじ肉(おでん用) 4本
板コンニャク 1/2枚
ネギ(刻み) 大さじ 3
練りからし 適量
柚子胡椒 適量
<おでん煮汁>
だし汁 800ml
酒 50ml
砂糖 大さじ 1.5
みりん 大さじ 2
しょうゆ 大さじ 2
酒 小さじ 1/2
【下準備】
1、大根は皮を厚めにむき、4つの輪切りにする。水に通し、ぬれたまま耐熱容器に重ならないように並べ、電子レンジで7〜8分加熱する。
2、ニンジンは皮をむき、4つの乱切りにする。
3、ゴボウ天、さつま揚げは熱湯をかけて油抜きをする。
4、板コンニャクは、両面に浅く格子に切り込みを入れ、食べやすい大きさに切り、熱湯に通して臭みを抜く。
【作り方】
1、鍋に＜おでん煮汁＞の材料を入れてひと煮たちさせ、材料を全て加え、落とし蓋をして中火にかける。煮たてば、常に軽く煮たっている状態で30分以上煮込む。
2、具を取り皿に取り、刻みネギを振り、だし汁を少しかけ、お好みで練りからしやユズコショウをつけていただく。
(E・レシピ編集部)
