サッカー元なでしこジャパンのタレント丸山桂里奈（42）が15日までに自身のインスタグラムを更新。救急搬送された父親の現状を明かした。

2日に父親が倒れて救急搬送されたことを明かしていた丸山は「長らく父が入院してます」とし「一度元気になり退院となりましたが、やはり肺炎を引き起こしていてたぶん、来週くらい？には退院かなという感じになります」と現状を明かした。

肺炎で再入院したことに「やはり呼吸器の病気は怖いです、コロナやインフルだけでなく風邪を引くだけですぐ肺炎になります」と怖さをつづった。

肺炎となった父親だが「ただ父の場合相当体が丈夫なせいか、肺気腫なのに肺炎も何度か、3年前には間質性肺炎になりました。そのときはもうだめかなと思いながらも、また復活しました」と、これまでの体の丈夫さを振り返った。

それでも「だから大丈夫だと思いながらも、どこか不安がいつもあります」とし「きっと父が一番大変なのだけど。なんだかんだで面会は毎回私だけだったので、、、母が会いたいというので連れて行きました」とし「 久しぶりに会うのに、毎日電話してるからとなにも会話しないのやめて笑でも父がすごく嬉しそうでした」と父親の様子をつづった。