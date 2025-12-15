2026年1月13日よりテレビ朝日系で放送がスタートする竹内涼真主演ドラマ『再会～Silent Truth～』のメインビジュアルが公開され、主題歌が優里の新曲「世界が終わりました」に決定した。

本作は、江戸川乱歩賞を受賞した横関大の同名小説を実写化するヒューマンラブミステリー。脚本を『僕の生きる道』シリーズ（フジテレビ系）や『フリーター、家を買う。』（フジテレビ系）などの橋部敦子、メイン監督を映画『白夜行』や『星降る夜に』（テレビ朝日系）などの深川栄洋が務める。

ある事件で使用された“拳銃”を小学校の桜の木の下に埋め、“誰にも言えない秘密”を共有した飛奈淳一（竹内涼真）ら4人の同級生。あれから23年、刑事になった淳一は、4人組のひとりだった“初恋の相手”・岩本万季子（井上真央）と再会するのだが……。あろうことか、彼女は新たに発生した“殺人事件の容疑者”。犯行に使われたのは、“あの日埋めたはずの拳銃”だった……。

公開されたメインビジュアルには、主人公・淳一を演じる竹内をはじめ、初恋の相手・万季子ら“疑惑の同級生”を演じる井上真央、瀬戸康史、渡辺大知、事件の真相を追う“警察側の人間”を演じる段田安則、江口のりこが集結している。

本作の主題歌に選ばれたのは、優里の新曲「世界が終わりました」。優里がドラマの主題歌を担当するのは、「ベテルギウス」以来、約4年ぶりとなる。「世界が終わりました」は、ミディアムロック調のラブソング。楽曲の制作過程について、優里は「ただ一つ守りたいものがあるとするとそれは何か？という問いから考え始めた曲です。ドラマ『再会～Silent Truth～』のお話をいただいた時に、僕が歌いたいと思っていたことと同じ想いを感じて、そこから一気に完成させました」とコメントしている。

また、本作がNetflixで世界配信されることも決定。国内および海外、190以上の国と地域において、放送後の24時から配信がスタートする。なお、放送直後からはTVer、ABEMAで無料見逃し配信、TELASAでは見放題配信も行われる。

【コメント】●優里『世界が終わりました』は、ただ一つ守りたいものがあるとするとそれは何か？という問いから考え始めた曲です。ドラマ『再会～Silent Truth～』のお話をいただいた時に、僕が歌いたいと思っていたことと同じ想いを感じて、そこから一気に完成させました。主人公やその友人がそれぞれ色々な過去を持ちながら、何かを探し、求め生きていく。この曲がその先にある未来に寄り添い、ドラマ『再会～Silent Truth～』と一緒に歩んでいく曲になったら嬉しいです。

●竹内涼真（飛奈淳一役）今回、主題歌が優里さんと聞いて、とても嬉しかったです。以前一度お会いしたことがあったので、これも何かの巡り合わせなのかなと、ひとりで喜んでいました。曲を聴かせて頂き、心の奥底をぎゅっと掴まれるような感覚になりました。辛い時や全てを失って、もう終わりにしたい気持ちになった時でも、人はどこかで最後に愛を求めるんだろうなと考えさせられる歌詞とメロディーでした。そして今回のドラマ『再会～Silent Truth～』にも凄くリンクしていると思います。中でも「森羅万象」という言葉がとても印象的で、どんな困難にぶつかっても全てに意味があって、それは幸せへ向かうためなんだと、背中を押してくれるフレーズでした。僕が演じる役は精神的にとてもきつい役ですが、この歌を聴きながら一生懸命ゴールへ進んで行きたいです。

●峰島あゆみ（テレビ朝日プロデューサー）容疑者として再会した幼なじみたちの、“大切な人を守りたい”という想いが物語を動かしていくので、その感情に寄り添いながらも物語に力を与えてくれる曲を、とお願いしました。“君のそばにいるよ”という優しい楽曲を想像していたのですが、『世界が終わりました』は、さらに、孤独や痛み、自分の生と向き合う曲で、ぐいっと心を持っていかれてしまいました。物語の “大切な人を守りたい”という矢印と、楽曲の “君がいるから自分がいられる”という矢印が交わって物語にさらに深いうねりが生まれたように感じています。これから始まる『再会』を、優里さんの『世界が終わりました』とともに紡いでいけることをとてもうれしく思います！

