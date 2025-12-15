ブンデスリーガ 25/26の第14節 ブレーメンとシュツットガルトの試合が、12月15日03:30にヴェーザー・シュタディオンにて行われた。

ブレーメンは菅原 由勢（DF）、マルコ・グリュル（FW）、サミュエル・ムバングラ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するシュツットガルトはデニス・ウンダブ（FW）、ニコラス・ナーティ（MF）、ビラル・ハヌス（MF）らが先発に名を連ねた。

40分に試合が動く。シュツットガルトのジェイミー・ルウェリング（MF）のアシストからビラル・ハヌス（MF）がヘディングシュートを決めてシュツットガルトが先制。

さらに44分シュツットガルトが追加点。フィン・イェルチュ（DF）のアシストからジェイミー・ルウェリング（MF）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。0-2とシュツットガルトがリードしてハーフタイムを迎えた。

57分、ブレーメンが選手交代を行う。マルコ・フリードル（DF）からニクラス・シュターク（DF）に交代した。

59分にブレーメンのカリム・クリバリ（DF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

64分、ブレーメンは同時に2人を交代。サミュエル・ムバングラ（FW）、マルコ・グリュル（FW）に代わりアイザック・シュミット（MF）、ケケ・トップ（FW）がピッチに入る。

77分、シュツットガルトが選手交代を行う。ニコラス・ナーティ（MF）からティアゴ・トマス（FW）に交代した。

77分、ブレーメンは同時に2人を交代。ゼンネ・リネン（MF）、ユスティン・エンジンマー（FW）に代わりキャメロン・プエルタス（MF）、レオナルド・ビッテンコート（MF）がピッチに入る。

77分、シュツットガルトが選手交代を行う。ビラル・ハヌス（MF）からクリス・ヒューリッヒ（MF）に交代した。

その直後の79分シュツットガルトが追加点。ジェイミー・ルウェリング（MF）のアシストからデニス・ウンダブ（FW）がゴールで0-3。3点差となる。

82分、シュツットガルトが選手交代を行う。ジェイミー・ルウェリング（MF）からマクシミリアン・ミッテルシュテット（DF）に交代した。

89分、シュツットガルトは同時に2人を交代。デニス・ウンダブ（FW）、フィン・イェルチュ（DF）に代わりバドレディン・ブアナニ（MF）、アミーン・アルダヒル（DF）がピッチに入る。

後半終了間際の90+7分シュツットガルトが追加点。マクシミリアン・ミッテルシュテット（DF）のアシストからクリス・ヒューリッヒ（MF）がゴールで0-4。4点差となる。

以降は試合は動かず、シュツットガルトが0-4で勝利した。

なお、ブレーメンに所属する菅原 由勢（DF）はフル出場した。

2025-12-15 05:40:37 更新