「ハムストリングを痛めた」「本当に痛手」マンC戦で負傷交代の鎌田大地、パレス指揮官が状況を説明「しばらくの間、出場が難しくなりそうで…」
鎌田大地を擁するクリスタル・パレス現地12月14日、プレミアリーグ第16節でマンチェスター・シティと本拠地セルハースト・パークで対戦。０−３の完敗を喫した。
この一戦に３―４−２−１のダブルボランチの一角で先発した鎌田は、前半から精力的な動きを見せていたものの、64分にアクシデントに見舞われる。
自陣ペナルティエリア手前の左寄りで空中で競り合い、着地した際に右太ももの裏を負傷。ピッチに倒れ込んでしまい自ら交代を要求する。そしてスタッフの肩を借りながらピッチを後にした。
英公共放送『BBC』によると試合後、パレスのオリバー・グラスナー監督は鎌田の負傷について、次のように状況を説明した。
「今日の試合で一番残念だった。彼とアダム・ウォートンの連係は非常に良かった。着地時に足を伸ばしすぎて、ハムストリングを痛めてしまった。明日、彼の状態を確認する。しばらくの間、出場が難しくなりそうで、本当に痛手だ」
鎌田はここまでプレミア14試合連続で先発しており、好調を維持していただけに、離脱となれば、パレスにとって小さくない痛手だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
