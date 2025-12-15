「オリジナル10」21年ぶり再集結で“ビッグバン”の予兆。創設期の熱狂を取り戻せるか【Jリーグ】
2025年12月13日に開催されたJ１リーグ昇格プレーオフ決勝でジェフユナイテッド千葉が徳島ヴォルティスに１−０で勝利。この結果、千葉は17年ぶりのJ１復帰を果たした。
千葉のトップリーグ昇格で、Jリーグ発足時の「オリジナル10」が21年ぶりに再集結した。横浜フリューゲルスは1999年に事実上消滅したものの、現存する９クラブ──鹿島アントラーズ、ジェフユナイテッド千葉（当時はジェフユナイテッド市原）、浦和レッズ（浦和レッドダイヤモンズ）、東京ヴェルディ（ヴェルディ川崎）、横浜F・マリノス（横浜マリノス）、清水エスパルス、名古屋グランパス（名古屋グランパスエイト）、ガンバ大阪、サンフレッチェ広島が再び揃い踏みしたことで、“ビッグバン”が起こりそうな予兆がある。
Jリーグ創設期を彩ったクラブが一堂に会するのは2005年以来。2026年は百年構想リーグを挟んで新たに“秋春制”が導入される大転換期でもある。この節目の年に「オリジナル10」が揃ったことは、Jリーグ黎明期に熱狂したファン・サポーターの心に再び火を灯す可能性がある。
実際、SNS上ではJリーグ開幕時を懐かしむ声が多数あった。
「Jリーグ初年度。鹿島にジーコ、名古屋にリネカー、ジェフにリトバルスキー、マリノスにディアス。あの時代、バブルは弾けていたがJリーグは世界の縮図であった」
「オリジナル10の復活ですね。厳密には横浜フリューゲルスはもう存在しませんが。マリノスのＦとして継承されています」
「この出来事は、Jリーグ創設から見続けてきた人間からすれば、非常に胸アツ」
「21年ぶりにオリジナル10が勢ぞろいで来シーズン楽しみでしかないですね」
「オリジナル10」の再集結は、しばらくスタジアムから足が遠のいていた層を呼び戻す可能性もある。2026年、Jリーグは創設期の熱狂を取り戻せるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
千葉のトップリーグ昇格で、Jリーグ発足時の「オリジナル10」が21年ぶりに再集結した。横浜フリューゲルスは1999年に事実上消滅したものの、現存する９クラブ──鹿島アントラーズ、ジェフユナイテッド千葉（当時はジェフユナイテッド市原）、浦和レッズ（浦和レッドダイヤモンズ）、東京ヴェルディ（ヴェルディ川崎）、横浜F・マリノス（横浜マリノス）、清水エスパルス、名古屋グランパス（名古屋グランパスエイト）、ガンバ大阪、サンフレッチェ広島が再び揃い踏みしたことで、“ビッグバン”が起こりそうな予兆がある。
Jリーグ創設期を彩ったクラブが一堂に会するのは2005年以来。2026年は百年構想リーグを挟んで新たに“秋春制”が導入される大転換期でもある。この節目の年に「オリジナル10」が揃ったことは、Jリーグ黎明期に熱狂したファン・サポーターの心に再び火を灯す可能性がある。
実際、SNS上ではJリーグ開幕時を懐かしむ声が多数あった。
「オリジナル10の復活ですね。厳密には横浜フリューゲルスはもう存在しませんが。マリノスのＦとして継承されています」
「この出来事は、Jリーグ創設から見続けてきた人間からすれば、非常に胸アツ」
「21年ぶりにオリジナル10が勢ぞろいで来シーズン楽しみでしかないですね」
「オリジナル10」の再集結は、しばらくスタジアムから足が遠のいていた層を呼び戻す可能性もある。2026年、Jリーグは創設期の熱狂を取り戻せるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集